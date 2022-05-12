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İtalya Kupası’na Hakan Çalhanoğlu damgası! Nefesleri kesen Juventus - Inter maçında İtalya’yı salladı…

İtalya'da sezonun en önemli maçlarından birisi Juventus ile Inter arasında oynandı. Bu sezon Milan ile girdiği şampiyonluk yarışında avantajını rakibine kaptıran Inter, İtalya Kupası finalinde Juventus ile karşılaştı. İtalya'da beklentilerin altında kalan bir sezon geçiren Juventus, taraftarlarına bir kupa hediye etmek isterken buna milli yıldız Hakan Çalhanoğlu engel oldu. İtalya Kupası'ndaki performansıyla çok konuşulan Çalhanoğlu, İtalya'yı salladı.

Ekleme: 12.05.2022 - 00:25 Güncelleme: 12.05.2022 - 00:26 / Editör: Ozge Selin
İtalya futbolunun en büyük takımları arasında yer alan Juventus ve Inter, İtalya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 2-2 sona eren maç, uzatmalara gitti.

Sezonun en önemli maçlarından birisi olan kritik karşılaşmaya, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu damga vurdu.

Bu sezon şampiyonluk yarışında avantajını Milan'a kaybeden Inter, sezonu beklentilerin altında geçiren Juventus ile nefes kesen bir mücadeleye imza attı.

İtalya Kupası finaline hızlı başlayan Inter, henüz 6. dakikada Nicolo Barella ile gol perdesini açtı ve 1-0 öne geçti.

Inter'in golüne ilk yarıda karşılık veremeyen Juventus, ikinci yarıya fırtına gibi başladı.
İkinci devrenin hemen başında 50. dakikada Alex Sandro ile 1-1'i yakalayan Juventus, rüzgarı arkasına aldı.

52'de ise bu kez sahneye yıldız golcü Dusan Vlahovic çıktı ve takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.

İkinci yarının başında bir şok yaşayan Inter, Juventus'un üst üste gelen gollerine karşılık vermekte zorlandı.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde ise Lautaro Martinez, ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve maçın hakemi Paolo Valeri, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışında topun başına geçen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, topu öyle bir noktaya vurdu ki kalecinin işini büyük bir zorluğa soktu.

Mattia Perin'i sahada çaresiz gösteren milli yıldız, takım arkadaşlarıyla birlikte müthiş bir sevinç yaşarken, maçı uzatmalara götürdü.

İTALYA'DA HAKAN ÇALHANOĞLU KONUŞULDU

Attığı penaltı golüyle İtalyan taraftarları mest eden Hakan Çalhanoğlu, örümcek ağlarını alan vuruşuyla maça damga vuran isim oldu.

İtalya Kupası’na Hakan Çalhanoğlu damgası! Nefesleri kesen Juventus - Inter maçında İtalya’yı salladı…
Maç boyunca da saha içindeki oyun görüşü sayesinde takım arkadaşlarının işini kolaylaştıran Hakan, 90. dakikada yerini Vidal'e bıraktı.


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