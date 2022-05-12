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Bomba iddia! Galatasaray yeni kalecisini buldu!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın rotasını Fransa'ya çevirdi. Fransa’da yayın yapan bir internet sitesi, Sarı-Kırmızılılar’ın Ligue 1 ekibi Nice’in kalecisi Walter Benitez’le ilgilendiğini öne sürdü.

Ekleme: 12.05.2022 - 12:33 Güncelleme: 12.05.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın rotasını Fransa'ya çevirdi. Fransa’da yayın yapan bir internet sitesi, Sarı-Kırmızılılar’ın Ligue 1 ekibi Nice’in kalecisi Walter Benitez’le ilgilendiğini öne sürdü.

BOMBA İDDİA
Fransa'da yayın yapan bir internet sitesi, Sarı-Kırmızılılar'ın Ligue 1 ekibi Nice'in kalecisi Walter Benitez'le ilgilendiğini öne sürdü. Habere göre Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis
Campos 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Arjantinli eldivenle ilgili bir süredir transfer çalışmaları yürütüyor.

İddialara göre Campos geçtiğimiz günlerde vefat eden dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile Benitez konusunda sık sık görüşüyordu. Yaşanan acı olay sonrası temasların Mino Raiola'nın kardeşi Vincenzo Raiola ile yapılacağı belirtiliyor.

Fransız kaynaklar Nice'in Walter Benitez'in sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşmeler yaptığını ancak şu ana kadar sonuç alınamadığını da belirtiyor.

Piyasa değeri 12 milyon Euro olan tecrübeli kaleci bu sezon Ligue 1'de 35 maça çıkarken 30 gol yedi. Tam 14 maçta kalesini gole kapatan Benitez ligin en iyi eldivenlerinden birisi olarak gösteriliyor.

Galatasaray yönetiminin hem performans hem de maliyet nedeniyle Fernando Muslera ile yolları ayırmayı ciddi ciddi düşündüğü bir süredir konuşuluyordu. Başkan Burak Elmas'ın
göreve devam etmesi durumunda Uruguaylı kaleciyi göndermek için uğraş vereceği ifade ediliyor.






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