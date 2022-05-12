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Abdullah Avcı'dan ilginç şampiyonluk yorumu!

Trabzonspor ile şampiyonluğa ulaşan Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Avcı, "Adım adım yukarı çıkan bir Trabzonspor oluşturduk" dedi.

Ekleme: 12.05.2022 - 13:57 Güncelleme: 12.05.2022 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Şampiyon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bordo-mavili camia ile ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un genetiğinde yarışmak vardır. Hazırlık dahil kazanmak ister. Trabzonspor'a geldiğimde analiz yapıp transferleri gerçekleştirdik. Bir teknik analizdi bu yaptığım analiz. Güçlü ve güçsüz yanlarını gördük. Buna oyuncu grubu çok sağlıklı cevaplar verdi. Adım adım yukarı çıkan bir Trabzonspor takımı oluşturduk." dedi.

"Çok sakatlık yaşadık"
İyi bir çalışma ile başarıya ulaştıklarını söyleyen Avcı, "Bu ligi tanıyan bir teknik adam olarak ligin ve Trabzonspor'un nelere ihtiyacı olduğunun tespitlerini yaparak yola çıktık. Takımların kamp yerleri belli olmadan biz 3 ay kala bütün programlarımızı yapmıştık. Bu erken yol alma, sezona iyi başlamak ve ligin büyük bir bölümünde rakibine fazla yakınlaştırmadan Trabzonspor'u bu konuma getirdik. Çok mekanizmalarda sakatlıklar yaşadık. Sezon için birçok bölgede sıkıntılarımız oldu." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk bir sonuç ama..."
Trabzonspor'un daha büyük hedeflere ulaşması gerektiğini söyleyen Abdullah Avcı, "Marek'i 2.5 ay kaybettik ama organizasyon, oyun kalitesi düşük de olsa bizi ayakta tuttu. Şampiyonluk bir sonuç ama ondan sonraki yarış daha da büyümemizi gerektiriyor. Daha çok uluslararası maçlara gidebilmemiz için buranın daha büyük bir organizasyona ihtiyacı var. Trabzon'u daha büyük hedeflere ulaştırabilmek için daha iyi organize olmamız gerekiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere giden, Avrupa'da yarışan bir hale gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var." dedi.

"Trabzon gibi oynamak"
Son dönemde düşüş yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Abdullah Avcı, "Bir takım devamlı iyi oynayarak gitmez. Bunu Liverpool'da da Manchester City'de de görüyoruz. Bayern-Stuttgart maçında yüzde 70 Stuttgart oynuyordu. Bu şehir bunu kabul eder mi? Ama şampiyonluk böyle bir şey değil. Güncel oyunda Trabzon gibi oynamak, başka bir şey olmalı." açıklamasını yaptı.

"Hugo ve Djaniny gitmek istedi"
Sezon başında bazı oyuncuların takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Avcı, "Sezon başında bazen sorunları olan oyuncular olabiliyor. Senin oyuncu hakkında ne düşündüğün önemli. Djaniny ve Vitor Hugo gitmek istedi. Ama gitmelerini istemedim. Şimdi bu duyguyu yaşadıkları için teşekkür ettiler. Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Evde toplantı yaptım. Ben devam etmesinden yanayım dedim. O da burada kalmak istediğini söyledi. Bundan sonrası başkan ve yönetim kurulunun halledeceği bir konu. Yaşadığımız sakatlıklarda kadro derinliği olmasaydı sıkıntı yaşayabilirdik. Kaliteli rekabet seni sayısal anlamda önde tutabiliyor. Ve de rekabet olduğu için oyuncunun kalitesini artıyor. Değişime çok açığım, değişebiliyorum. Onu rakip belirliyor bazen. Sabit bir şekilde gidemiyorsun." dedi.

"Taraftar bana 'Berat'ın yanı biraz boş kalmıyor mu' dedi"
Bir takımda savunmanın önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Bir takımın temelini inşa ederken önce savunmasını yaparsın. Oyuncu kalitesi değişse de takım savunması seni bir şekilde ayakta tutabiliyor. Abdullah Avcı 18 aydır saha dışına çıkmadı hiç de çıkmayacak. Sevgi, saygı ve iletişimle daha ileriye gidebiliriz. Pazar günü kupamızı alacağız. Pazartesi yeni sezon başlayacak. Doğru örnek olmaya devam edeceğiz. Çal Mağarası'na gittik. 50-60 metre gittik, karanlık. Biri bakıyor, 'Sen misin?' dedi. 'Benim' dedim. Trabzonsporluluğunu, bir de bana olan sevgisini anlattı. 'Hocam, Berat'ın yanı biraz boş kalmıyor mu?' dedi. Çok da samimi... 'Merak etme, çalışıyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

Mourinho hatırlatması
Son olarak Şampiyonlar Ligi'yle ilgili de konuşan çalıştırıcı, "Denswill ve Puchacz için değerlendirmelerimizi yaptık. Lig bittiği zaman duyacaksınızdır. Bu şehrin enerjisi çok yüksek. Taraftarımız bize çok destek verdi. Pazar günü Olimpiyat Stadı'na da bekliyoruz. Transferde mevkiler için çalışmalarımız var. Bir sağ stoper alacağız. Sağ bekte Bruno Peres'in durumu belirsiz. Bu iki mevki önceliğimiz. Burası büyük bir kulüp. Herkes burada olmak ister. Şampiyonlar Ligi müziği çok güzel. Organizasyonların en büyüğü. Roma maçında Mourinho, 'Bu takım buranın takımı değil' ifadelerini kullanmıştı. Bu bizim için çok değerli. Oralar başka bir deneyim." diyerek sözlerini noktaladı.
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