Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor Alanyaspor'u ağırlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor - Alanyaspor maçıyla sona eriyor. Karşılaşmaya Sivasspor ilk maçta elde ettiği 2-1'in avantajıyla çıkacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rövanş maçında kozlarını
paylaşacak.
Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül
Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.
Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda,
Kayserispor'un rakibi belli olacak.
SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise
Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.
SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD,
HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE
ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE,
EFKAN, OĞUZ, EDUARDO
paylaşacak.
Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül
Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.
Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda,
Kayserispor'un rakibi belli olacak.
SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise
Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.
SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD,
HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE
ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE,
EFKAN, OĞUZ, EDUARDO