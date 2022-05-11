Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor Alanyaspor'u ağırlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor - Alanyaspor maçıyla sona eriyor. Karşılaşmaya Sivasspor ilk maçta elde ettiği 2-1'in avantajıyla çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rövanş maçında kozlarını

paylaşacak.



Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül

Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.



Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda,

Kayserispor'un rakibi belli olacak.



SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise

Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.



SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ



SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD,

HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE



ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE,

EFKAN, OĞUZ, EDUARDO