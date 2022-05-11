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Beyaz Gazete
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor Alanyaspor'u ağırlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor - Alanyaspor maçıyla sona eriyor. Karşılaşmaya Sivasspor ilk maçta elde ettiği 2-1'in avantajıyla çıkacak.

Ekleme: 11.05.2022 - 16:36 Güncelleme: 11.05.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rövanş maçında kozlarını
paylaşacak.

Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül
Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda,
Kayserispor'un rakibi belli olacak.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise
Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD,
HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE

ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE,
EFKAN, OĞUZ, EDUARDO
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