Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 19 madalya ile döndü!

Yunanistan'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanırken erkek takımı birinci, kadın takımı ikinci oldu.

Yunanistan'da Girit Adası Heraklion şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Türkiye, erkeklerde 604 puan ile dünya birincisi olurken, kadınlarda ise 515 puan ile dünya ikinciliği elde etti.



"Gençlerin başarıları, gelecek için umut verdi"

7 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazan takımın başarının ardından açıklamada bulunan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuları tebrik ederek, "Genç sporcularımızı bu şampiyonaya motive ettik. Elde ettikleri başarılar bizleri mutlu ederken bize gelecek için umut verdi. Şimdi önümüzde Yıldızlar dünya ve büyükler Avrupa şampiyonaları var. Hep birlikte camiamızın desteği ile Türk halterini başarılı günlerine döndüreceğiz. Bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Spor Bakanı ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Dilara Narin'den 2 altınla dünya şampiyonluğu

81 kiloda Dilara Narin, koparmada 99 kiloluk derecesiyle gümüş madalya, silkme müsabakasında 131 kiloluk derecesiyle altın, toplamda ise 230 kiloluk derecesiyle dünya şampiyonluğu elde etti.



Yusuf Fehmi Genç'ten biri altın 3 madalya

67 kiloda Yusuf Fehmi Genç, silkmede 171 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.



Koparmada 136 kilo ile bronz madalya alan milli halterci, toplamda 307 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.



Hakan Kurnaz'dan 2 altın

81 kiloda Hakan Kurnaz, koparmada 150 ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya elde etti. Milli sporcu silkme müsabakasında ise 174 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı.



Dilara Uçan 2 bronz madalya kazandı

76 kiloda Dilara Uçan, koparmada 96, silkmede ise 125 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya elde etti. Milli sporcu toplamda 221 kiloluk derecesiyle müsabakayı 4'üncü sırada tamamladı.



Sara Yenigün'den bronz madalya

87 kiloda Sara Yenigün, silkmede 127 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Milli halterci koparmada 90, toplamda da 217 kiloluk derecesiyle müsabakasını tamamladı.



Onur Demirci silkmede dünya ikincisi

109 kiloda Onur Demirci, silkmede 196 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti. Milli sporcu koparmada 155, toplamda ise 351 kiloluk derece ile mücadeleyi tamamladı.