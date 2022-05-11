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Trabzonsporlu taraftar İstanbul'da son yılların rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Süper Lig’in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, 15 Mayıs Pazar günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay ile karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nın şampiyonluk kutlamalarında zarar görmesi nedeniyle İstanbul'da oynanacak olan mücadeleye, bordo-mavili taraftarlar akın edecek. Olimpiyat Stadı'nın son yıllardaki seyirci rekorunu kırmak isteyen Trabzonsporlu taraftalar, İstanbul'da gövde gösterisi yaparak şampiyonluğu kutlayacak.

Ekleme: 11.05.2022 - 18:57 Güncelleme: 11.05.2022 - 18:58 / Editör: Ozge Selin
021/2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor, 14 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanıyor. Trabzon'da bir kutlama yapacak olan bordo mavililer, aynı zamanda 15 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Altay ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nın, Antalyaspor maçında zarar görmesinin ardından iç sahada oynanması gereken Altay karşılaşmasının, Şanlıurfa GAP Stadı'na oynanması için başvuru yapan bordo-mavili takımın, bu başvurusu teknik yetersizlik nedeniyle kabul edilmemiş ve İstanbul'a alınmıştı.

Trabzonsporlu taraftarlar rekor peşinde

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın tüm zamanlardaki seyirci rekoru açılış maçında kırılmıştı. 31 Temmuz 2002 tarihinde Galatasaray ile Olympiakos arasında oynanan mücadeleyi 79 bin 600 kişi izlemişti. Süper Lig'in en fazla seyircili maçı olan ve 22 Eylül 2013 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasını, biletli toplam 79 bin 600 kişi izledi. Stadın yenilenmesinin ardından güncel kapasite 74 bin 753 kişiye düşürüldü. Trabzonsporlu taraftarlar, Altay maçında son yılların seyirci rekorunu kırmak istiyor. Stadı tamamen doldurmak için hazırlanan bordo-mavili takım, yeni bir rekorun peşine düşmüş durumda.

Yoğun ilgi bekleniyor

15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadelenin henüz biletleri satışa sunulmadı. Trabzonspor taraftarının, takımlarının Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Altay maçının biletlerine yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Şölen havasında geçecek müsabakanın, tamamı dolu tribünler önünde oynanacağı tahmin ediliyor.

Kupa İstanbul'da da kalkacak

Cumartesi günü Trabzon'da şampiyonluk kupasını kaldıracak olan Trabzonspor, pazar günü de Altay mücadelesinde aynı sevinci yaşayacak. Şimdiden Türkiye'nin dört bir yanından ulaşım biletlerini ve konaklama yerlerini ayarlamaya çalışan bordo-mavili taraftarlar, Altay maçında takımlarını yalnız bırakmayacak.

Yenikapı kutlamalarına 250 bin kişi katılmıştı
2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Süper Lig şampiyonluğunu İstanbul Yenikapı'da da kutlayan Trabzonsporlu taraftarlar, tam bir görsel şölen izletmişti. 250 binin üzerinde taraftarın katıldığı kutlamalar hem Türkiye de hem de yurt dışında gündem olmuştu.

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