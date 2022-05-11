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Galatasaray yıldız oyuncuyu Fenerbahçe’nin elinden kapıyor! Transferde tarihi kapışma…

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun sonuna yaklaşırken transfer görüşmelerini de hız veren iki takım, yeni sezona etkili bir kadroyla girmeyi planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 11.05.2022 - 21:32 Güncelleme: 11.05.2022 - 21:34 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray ve Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmanın peşinde.

Ligde ikincilik hedefini sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon için teknik direktörünü belirledikten sonra transfere daha fazla önem verecek.

Galatasaray'da ise yapılması beklenen başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmalarının hızlanması bekleniyor.

İki takım da gelecek sezon için güçlü bir kadro planlarken bir kez daha aynı oyuncu için karşı karşıya geliyor.

Daha önce Fenerbahçe'nin transferinde büyük aşama kaydettiği söylenen yıldız oyuncu için Galatasaray da devreye girdi.


Bu sezon küme düşen Göztepe'de takım kaptanlarından Halil Akbunar da ayrılığın eşiğinde olan isimler arasında yer alıyor.

Yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edilmişti.

Yerli oyuncu transferine son dönemde büyük önem veren Fenerbahçe'nin bu sezonki gözdesi Halil Akbunar oldu.

Küme düşen Göztepe'nin başarılı oyuncusu için temaslar devam ediyor.

Yönetimin, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi.
GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE HALİL ÇALIMI

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim bekleniyor. Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yurt içi ve yurt dışında transfer çalışmaları devam ediyor.

Görüşmelerini sürdüren Fransız hocanın, küme düşmesi kesinleşen Göztepe'den Halil Akbunar'ı listesine aldığı bildirildi.

Milli futbolcunun kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği belirtildi.

Galatasaray'ın 11 Haziran'daki seçimin ardından Halil için girişimde bulunması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

2020/21 sezonuna damga vuran Halil Akbunar, Süper Lig'de toplam 40 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol 13 asist olmak üzere 22 kez skora katkı verdi.

Halil bu sezon ise sarı kırmızılı formayla 32 kez sahada yer aldı. 28 yaşındaki sağ kanat bu maçlarda şimdiye kadar 4 gol ve 7 asist üretti.


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