Galatasaray efsanesinden olay Fatih Terim sözleri! Yıllar sonra çok konuşulacak detayı itiraf etti…

Galatasaray tarihine geçmiş oyunculardan birisi olan Sabri Sarıoğlu, futbolu bıraktıktan sonra çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlatarak tartışmalar yaratan eski futbolcu, bu kez Fatih Terim hakkında çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Sabri Sarıoğlu'nun yıllar sonra açıkladığı o detay taraftarların da dikkatini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Galatasaray'da ilk olarak 2001 yılında forma giyen Sabri Sarıoğlu, genç yaşından itibaren takımın önemli oyuncularından birisi olmayı başardı.



Son dakika: Galatasaray efsanesinden olay Fatih Terim sözleri! Yıllar sonra çok konuşulacak detayı itiraf etti…

Sarı-kırmızılı formayla birbirinden başarılı dönemler geçiren eski milli futbolcu, 2017'de takımdan ayrılarak Göztepe'ye gitti.



Galatasaray'da geçirdiği dönem boyunca 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanan Sabri Sarıoğlu, milli takımla da 43 maça çıktı.



Kulüp tarihine adını yazdırmış isimler arasında yer alan Sabri Sarıoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıllar süren Galatasaray kariyerinin ardından Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, bu süreçte Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek ile sorun yaşadığını ve verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.



Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan Sarıoğlu, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.



İşte Sabri Sarıoğlu'nun açıklamaları:



"Fatih Hoca'nın ekibinden 2 kişi 'yuvaya dönüyorsun hiçbir yerle imzalama' dedi. Ardından transfer sezonu geldi arayan soran olmadı, ortada kaldım. Kırgınlığım var"



Galatasaray kariyeri 2017 yılına kadar süren Sarıoğlu, toplam 508 maça çıkarken 24 gol atıp 56 asist yaptı.



Öte yandan Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'daki son yıllarını ve ayrılık sürecini şöyle anlatmıştı:



"Yeni sezon toplantısı yapıldı, ilk antrenmana çıkacağız öncesinde sağlık kontrolüne gittik, sonra antrenman yaptık akşam yemeğe çıkacağız Hamit Altıntop falan birlikte."



"Bana bir telefon geldi dediler ki 'yarın sabah 9'da Cenk Ergün ile toplantı yapılacak' ben de merak ettim telefon ettim birisine."



"O da bana 'kadroda düşünülmeyen isimlerle toplantı yapacaklar' dedi. Ben de direk Cenk Ergün'ü arayıp o zaman benim toplantıya gelmeme gerek olmadığını söyledim."



"Sebep sunmadılar bana. Mancini döneminde problemim yoktu Mancini ile de aram çok iyiydi. 'Mancini ayrılırken rapor yazmış Prandelli böyle bir karar almış' dediler ben de iletişime geçtim Mancini öyle bir rapor sunmamış."