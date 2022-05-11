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Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'da ikinci oldu!

ULEB Avrupa Kupası'nda 10 takımlı B Grubu'nu yedinci sırada tamamlayan ancak sonrasında tarih yazarak finale kadar yükselen Frutti Extra Bursaspor, finalde yıldızlar karması Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi.

Ekleme: 11.05.2022 - 23:39 Güncelleme: 11.05.2022 - 23:40 / Editör: Ozge Selin

Teodosic, Hackett, Shengelia, Weems, Belinelli gibi yıldızların top koşturduğu Virtus Bologna kendi evinde maça iyi başladı ve ilk periyodu 25-12 önde kapattı.

Frutti Extra Bursaspor'da Needham erkenden faul problemine girdi ve çok süre alamadı. Temsilcimiz, Needham'ın yokluğunda hücumda üretmekte zorlanırken devre arasında soyunma odasına da 41-31 geride gitse de ikinci çeyrekte farkı 3 sayı kadar eritmeyi başardı.

Üçüncü çeyreğin sonunda Onuralp Bitim'in de hücumda Needham'la birlikte devreye girmesiyle etkili performans ortaya koyan Frutti Extra Bursaspor son çeyreğe 9 sayı geride; 62-53'lük skorla girdi.


Virtus Bologna'da Teodosic son periyoda üst üste iki üçlük isabeti bulurken temsilcimiz de yanıt verdi ve fark bir ara 5 sayıya kadar indi. Virtus Bologna son dört dakikaya 75-64 önde girerken temsilcimizde Dudzinski üç sayılık isabetiyle farkı 8'e indirdi; 14. sayısını attı.

Mücadelenin son anlarında Needham'ın faul probleminin üzerine giden Virtus Bologna savunmada da bloklarla fark yaratınca son 1.36'ya 80-67'lik skorla gidildi.

Son dakikada skor değişmedi ve Virtus Bologna, şampiyonluğa ulaşarak gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

İLK ÇEYREK SONUCU | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: 25 - FRUTTI EXTRA BURSASPOR: 12

İKİNCİ ÇEYREK SONUCU | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: 41 - FRUTTI EXTRA BURSASPOR: 31

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: 62 - FRUTTI EXTRA BURSASPOR: 53


FRUTTI EXTRA BURSASPOR'UN PERİ MASALI
Türkiye liglerinde önemli başarılar elde eden Frutti Extra Bursaspor, bu başarısını Avrupa sahnesine taşımayı başardı ve bu sezon peri masalı yazdı.

ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele ettiği 10 takımlı B Grubu'ndan 7. sırada play-off serisine yükselen yeşil-beyazlıların, son 16'da kupanın favorisi olarak görülen Partizan NIS karşısında aldığı galibiyet final yolunda dönüm noktası oldu. Saniyeler kala tarihi bir dönüşe imza atan Bursa temsilcisinin final serüvenindeki hikayesi bu maçtaki 103-95'lik galibiyetiyle başladı.

Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Slovenya'nın Cedevita Olimpija 85-83, yarı finalde de Andorra ekibi MoraBanc Andorra'yı 85-68'lik skorla devirerek finale yükselmeyi başardı.
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