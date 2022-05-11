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Chelsea’nin yeni sahibinden transfer atağı!

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Avrupa futbolunun en önemli takımlarından birisi olan Chelsea, son dönemde oldukça çalkantılı günler geçirdi. Uzun süren satış işlemlerinin ardından kulübün yeni patronu Todd Boehly, ilk transferiyle futbol dünyasına damga vuracak.

Chelsea’nin yeni sahibinden transfer atağı!
Ekleme: 11.05.2022 - 10:43 Güncelleme: 11.05.2022 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Avrupa futbolunun en büyük takımları arasında yer alan İngiliz ekibi Chelsea, son günlerde yaşadığı çalkantılı süreci geride bıraktı.

Kulübün 2003 yılından bu yana sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich, yaptırımlar sonrası satışa çıkardığını duyurmuştu.

Chelsea'nin satışa çıkmasının ardından kulübün içinde bulunduğu kaotik ortam, yeni sahiple birlikte sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu grupla anlaşmaya varıldı. Satışın mayıs ayı sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich'in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya'daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.

Paranın 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise Stamford Bridge Stadı, akademi, kadın takımı, Kingsmeadow Stadı ve Chelsea Vakfı için yapılacak ek yatırımlara aktarılacak.

Chelsea’nin yeni sahibinden transfer atağı!

YENİ PATRON İLK TRANSFERİNİ REAL'DEN KAPIYOR

Mirror gazetesinin Marca'ya dayandırdığı habere göre Todd Boehly önderliğindeki Chelsea, Monaco'nun genç yıldızı Aurelien Tchouameni için kesenin ağzını açacak.

Avrupa devlerinin transfer listesini süsleyen Aurelien Tchouameni için Chelsea 75 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Avrupa basınındaki haberlere göre Fransız genç oyuncuyla Real Madrid de ciddi şekilde ilgileniyordu.

İspanyol devinin gelecek sezon transfer hedeflerinden birisi olan Tchouameni, Chelsea ile anlaşma sağlayabilir.
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