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Yargıtay'dan flaş Beşiktaş ve Abdullah Avcı kararı!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı’nın görev yaptığı dönemde sözleşmesinin haksız feshedildiği gerekçesiyle, Avcı’ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödenmesi kararını onadı.

Ekleme: 10.05.2022 - 12:27 Güncelleme: 10.05.2022 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde sözleşmesinin haksız feshedildiği gerekçesiyle, Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödenmesi kararını onadı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı arasında 2019 yılında imzalanan 3 yıllık teknik direktörlük sözleşmesinin 2020'nin başlarında feshedilmesi sonrasında, Avcı'nın tazminat talebine ilişkin dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Abdullah Avcı'nın başvurusu üzerine 15 Nisan 2021'de Beşiktaş'ın tazminat ödemesi yönünde karar verdi.

Karara yapılan itiraz TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. Tahkim Kurulunca reddedilen kararla ilgili olarak istinaf başvurusunda bulunuldu ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi, verilen kararları hukuka uygun buldu. İstinafın kararının temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.
Dairenin kararında, zamanında yapılan itirazın taraflar arasındaki sözleşme, dava şartları ve hukuk kuralları çerçevesinde incelemesinin yapıldığı belirtildi.

YARGITAY'DA ONADI
İncelemelerin ardından daire, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bölge adliye mahkemesi kararının ilgili maddeler gereğince onanmasına karar verdi.

BEŞİKTAŞ TAZMİNAT ÖDEMESİNİ YAPMIŞTI
TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Abdullah Avcı'nın başvurusu üzerine 15 Nisan 2021'de Beşiktaş'ın 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatı ödemesine karar vermiş, üst kurul olan Tahkim Kurulu da tazminat tutarını 17 milyon 130 bin lira olarak düzelterek onamıştı. Bunun üzerine Beşiktaş, 9 Ağustos 2021'de yasal faizleriyle birlikte Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yaptığını ve konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini duyurmuştu.
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