Şampiyonlar Ligi'nde flaş format değişikliği!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına ilişkin özel davet alacak.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına ilişkin özel davet alacak.



34 takıma ek olarak gelecek olan 2 takım, geçmiş yıllarda UEFA turnuvalarında gösterdiği başarılara göre "özel davet" alarak turnuvaya katılacak.