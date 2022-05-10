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Şampiyon Trabzonspor Türkiye Kupası'nda final peşinde! Kayserispor maçı 11'i belli oldu...

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale uzanmak istiyor. Yarı final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, ikinci maçı da kazanarak finaldeki rakibini beklemenin peşinde. Kritik mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 10.05.2022 - 19:29 Güncelleme: 10.05.2022 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlayacak. Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, İbrahim, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Mustafa

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

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