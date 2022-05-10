Şampiyon Trabzonspor Türkiye Kupası'nda final peşinde! Kayserispor maçı 11'i belli oldu...
Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale uzanmak istiyor. Yarı final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, ikinci maçı da kazanarak finaldeki rakibini beklemenin peşinde. Kritik mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlayacak. Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, İbrahim, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Mustafa
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, İbrahim, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Mustafa
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius