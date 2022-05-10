Şampiyon Trabzonspor Türkiye Kupası'nda final peşinde! Kayserispor maçı 11'i belli oldu...

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale uzanmak istiyor. Yarı final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, ikinci maçı da kazanarak finaldeki rakibini beklemenin peşinde. Kritik mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...