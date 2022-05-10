Portekiz basını Jesus'un Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusu belirsizliğini korurken, Portekiz'den bir haber gündeme geldi.Portekiz kanalı CMTV, Jorge Jesus'un, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olacağını duyurdu. Haberde Aralık 2021'de Benfica'dan ayrıldığından bu yana boşta olan deneyimli teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı belirtildi.Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.Jesus, ayrıca, "Mesleki ve etik açıdan zor bir konu. En çok istediğim şey Flamengo'nun başarılı olması. Yeniden Flamengo'nun teknik direktörü olabilirim, belki 1 yıl belki 2 yıl sonra. Bilemiyorum. Ancak, ben şu an özgür bir teknik direktörüm. İstediğim kararı verebilirim. Belki 1-2 ay içinde bir kulübe imza atmış olurum. Kafamda ise bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var." diye konuşmuştu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iki hafta önce Portekiz'de Jesus ile görüşmüş, toplantıda Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da yer almıştı.