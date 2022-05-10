Kayserispor kupada tarih yazıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da veda etti...

. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Kayserispor'a 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Finale yükselen Kayserispor'a turu getiren golleri Emrah Başsan (2), Majid Hosseini ve penaltıdan Mame Thiam kaydetti. Sarı-kırmızılı takım, kupada daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da elemişti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Trabzonspor kupaya veda ederken Kayserispor ise finale yükseldi.



Ev sahibi takıma turu getiren golleri 48' ve 90+6'da Emrah Başsan, 59'da Majid Hosseini ve 90+1'de penaltıdan Mame Thiam kaydetti.



Trabzonspor'un gollerini ise 3'te penaltıdan Anthony Nwakaeme ve 82'de Anastasios Bakasetas attı.



Bu sonuçla kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyen Kayserispor Trabzonspor'u da kupa dışına iterek finale yükseldi.



Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası finalindeki rakibi Alanyaspor-Sivasspor eşleşmesinin galibi olacak.



