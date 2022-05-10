Galatasaray'da seçim öncesi yeni sezon hazırlıkları! 8 ayrılık 2 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gidecek olacak olan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Bir yandan yapılacak olan seçime hazırlanan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yönetimin belirsizliğine rağmen oyuncu arayışları sürerken, iki yıldızın transferi için düğmeye basıldı. Diğer taraftan da Cimbom'da sezon sonu 8 isimle yollar ayrılacak

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçirerek şampiyonluğun uzağında kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...



Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar bitime 2 hafta kala topladığı 48 puanla 13. sırada bulunuyor.



Süper Lig'in aksine UEFA Avrupa Ligi'nde tam tersi bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile mücadele ettiği E Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.



Galatasaray, son 16 turunda İspanyol devi Barcelona'ya elendi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'a penaltılarla mağlup olarak kupaya veda etmişti.



Yarıştığı tüm kulvarlara havlu atan Galatasaray'ın ana gündem maddesi ise başkanlık seçimi...



Sarı-kırmızılılar, mevcut başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sonrası seçime gitme kararı almıştı.



11 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesi Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Fırat Develioğlu başkanlığa adaylığını açıkladı.



Mevcut başkan Burak Elmas'ın seçimlerde adaylığını koyup koymayacağı ise belirsizliğini koruyor.



Sarı-kırmızılılarda başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken, mevcut yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor.





Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray, iki yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti.



BERNARDESCHI BOMBASI



Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Federico Bernardeschi'nin transferi için düğmeye bastı.



Sportif direktör Pasquael Sensibile'nin bu transfer için bizzat devrede olduğu öğrenildi.



Tarafların ilk görüşmesinin olumlu geçtiği ancak rakam üzerinde bir anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.



Başkan Burak Elmas'ın İtalyan futbolcunun transferi için ısrarcı olduğu ve Bernardeschi için yeni bir teklif yapılacağı belirtildi.



İKİNCİ BOMBA ALEXIS SANCHEZ



Galatasaray, Federico Bernardeschi ile birlikte Alexis Sanchez'i de renklerine bağlamak istiyor.



Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Şilili yıldızın transferi önündeki tek engel, İtalyan ekibinin Sanchez'den bonservis geliri elde etmek istemesi.



Sarı-kırmızılıların Sanchez transferi için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.



İşte sezon sonunda sarı-kırmızılı kulüpten ayrılması beklenen oyuncular:



INAKI PENA (KİRALIK)



İSMAİL ÇİPE



FATİH ÖZTÜRK



SEMİH KAYA



ERICK PULGAR (KİRALIK)



RYAN BABEL



ARDA TURAN



SOFIANE FEGHOULI