Fenerbahçe'den flaş Kim Min Jae açıklaması!
Sakatlığı sebebiyle derbide takımını yalnız bırakan Güney Koreli stoper Kim Min Jae ayak bileğinden operasyon geçirdi.
Fenerbahçe Kulübü, Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden operasyon geçirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.