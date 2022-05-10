Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtü satışa çıkardı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, TFF'ye yaptığı 28 şampiyonluğun kabulünün henüz yanıtlanmaması üzerine son günlerde harekete geçerek karşı bir atak yaptı.Sarı-lacivertliler, resmi kulüp mağazasında ilk kez 5 yıldızlı bir ürün çıkardı.Tişörtün tanıtımında, 5 yıldız detayının yanı sıra "Herkes haddini bilecek" sloganının da yer alması dikkat çekti.Ali Koç daha önce yaptığı basın toplantısında "Fenerium'da hemen geçiyoruz. 2023-24 sezonundan itibaren de armamıza 5 yıldızı koyacağız." demişti.