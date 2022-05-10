Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtü satışa çıkardı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "5 yıldızlı ürün çıkaracağız" demesinin ardından harekete geçilmişti. Sarı-lacivertliler 5 yıldızlı tişörtü satışa çıkardı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, TFF'ye yaptığı 28 şampiyonluğun kabulünün henüz yanıtlanmaması üzerine son günlerde harekete geçerek karşı bir atak yaptı.
5 yıldızlı tişört
Sarı-lacivertliler, resmi kulüp mağazasında ilk kez 5 yıldızlı bir ürün çıkardı.
Tişörtün tanıtımında, 5 yıldız detayının yanı sıra "Herkes haddini bilecek" sloganının da yer alması dikkat çekti.
Ali Koç ne demişti?
Ali Koç daha önce yaptığı basın toplantısında "Fenerium'da hemen geçiyoruz. 2023-24 sezonundan itibaren de armamıza 5 yıldızı koyacağız." demişti.
5 yıldızlı tişört
Sarı-lacivertliler, resmi kulüp mağazasında ilk kez 5 yıldızlı bir ürün çıkardı.
Tişörtün tanıtımında, 5 yıldız detayının yanı sıra "Herkes haddini bilecek" sloganının da yer alması dikkat çekti.
Ali Koç ne demişti?
Ali Koç daha önce yaptığı basın toplantısında "Fenerium'da hemen geçiyoruz. 2023-24 sezonundan itibaren de armamıza 5 yıldızı koyacağız." demişti.