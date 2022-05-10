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Burak Elmas'ın gizli transferi ortaya çıktı! Anlaşmaya varılan yıldız futbolcuya seçim engeli

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu. Gelecek sezon için kadrosuna takviye yapmak isteyen Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas'ın her konuda anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu ortaya çıktı.

Ekleme: 10.05.2022 - 21:47 Güncelleme: 10.05.2022 - 21:49 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da haziran ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeni başkanın kim olacağı merak edilirken Burak Elmas'ın gizli transferi ortaya çıktı.

İtalyan basını, gelecek sezon için kadrosuna takviye yapmak isteyen Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas'ın her konuda anlaşmaya vardığı yıldız futbolcuyu açıkladı.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından biri geçiren Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak oyuncuların yanı sıra yeni transferler de belli oluyor.

SEZON SONUNDA 6 AYRILIK!

Galatasaray'da yeni sezon için Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve kiralık sözleşmeleri bitecek olan Halil Dervişoğlu, Erick Pulgar ile Inaki Pena kadroda düşünülmüyor.

Bu sezon orta sahada sorun yaşayan Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau'nun performansları etkisiz kalırken orta saha transferi için de arayışlar başladı.

ANLAŞMAYA VARILDI AMA SEÇİM ENGELİ!

İtalyan basını, Inter'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez'in Galatasaray'la her konuda anlaştığını ancak seçim süreci nedeniyle projenin gerçekleşmesinin zor olduğunu duyurdu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 'Adaylarla transfer konusundaki bazı gelişmeleri paylaştım' dediği isimlerden birinin Inter'de forma giyen Alexis Sanchez olduğu anlaşıldı.

İtalyan basını, Galatasaray'la görüşmeler yapan ve hemen hemen her konuda anlaşmaya varan Şilili yıldızın transferinin, Galatasaray'da yaşanan gelişmeler nedeniyle tehlikeye girdiğini yazdı.

Galatasaray'da yönetimin değişeceği, bu paralelde Domenec Torrent'in de gönderilmesinin gündemde olduğu hatırlatılan haberde; Alexis Sanchez'in de alternatif tekliflere yöneldiği belirtildi.

SEVILLA DA SANCHEZ'İN PEŞİNDE!

33 yaşındaki yıldız oyuncuyu, İspanyol ekibi Sevilla da istiyor. Inter formasıyla bu sezon toplamda 36 maça çıkan Alexis Sanchez, 9 gol attı ve 5 asist kaydetti.

Son dakika: Burak Elmas'ın gizli transferi ortaya çıktı! Anlaşmaya varılan yıldız futbolcuya seçim engeli
Galatasaray'da başkanlık seçimi 4 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa 11 Haziran'da gerçekleştirilecek.

AVRUPA DEVLERİNDE OYNADI

Alexis Sanchez, kariyerinde Inter'in yanı sıra Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi Avrupa'nın dev takımlarında oynadı.

MİLLİ TAKIMDA 48 GOL ATTI!

Şili Milli Takımı'nın da değişilmez oyuncularından olan 33 yaşındaki forvet, milli takım formasıyla 146 maçta 48 gol attı.

Son dakika: Burak Elmas'ın gizli transferi ortaya çıktı! Anlaşmaya varılan yıldız futbolcuya seçim engeli
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