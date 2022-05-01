Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa basınında!

Süper Lig 2021/2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un başarısı Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Süper Lig 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu oldu.



Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında bordo mavili taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanırken Avrupa basını da Trabzonspor'un Süper Lig'de bu sezon elde ettiği şampiyonluğa geniş yer ayırdı. L'Equipe gazetesi Trabzonspor'un bu sezon elde ettiği şampiyonlukla Türk futbolunun zirvesine geri döndüğünü vurguladı ve bordo mavililerin ezeli rakiplerinin ciddi puan farkıyla önünde şampiyonluğunu ilane ttiğini yazdı.



Hollanda basınında De Telegraaf gazetesi Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon oldu ve 38 yıl sonra Türkiye'de mutlu sona ulaştı ifadelerini başlığa taşıdı.



İtalyan basınında da aynı şekilde Trabzonspor'un şampiyonluğuna vurgu yapılarak, Abdullah Avcı ve öğrencilerinin ezeli rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğuna ulaştığını yazdı.