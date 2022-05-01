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Trabzonspor'un kupa töreni ne zaman? Tarih belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon bitiren Trabzonspor'un kupasına kavuşacağı tarih netleşti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun söz verdiği 61 pare top atışı da aynı tarihte yapılacak. Bordo-Mavili yönetim ayrıca kupanın kaldırıldığı anlarda tarihte görülmemiş bir şölen planlıyor.

Ekleme: 1.05.2022 - 14:02 Güncelleme: 1.05.2022 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Haftalardır oturduğu zirve koltuğunda şampiyonluğunu aslında uzun süre önce herkese kabul ettiren Trabzonspor, dün 38 yıl sonra zaferini resmen ilan etti. Müthiş bir hırsla mücadele edilen sezonun finalinde tansiyonun yükseldiği anlar olsa da bordo-mavili takım, ihtiyacı olan 1 puanı alıp mutlu sona ulaştı.

Günlerdir şehre 'şampiyonluk akını' gerçekleştiren Trabzonsporlu taraftarların coşkusu ise bitiş düdüğüyle birlikte tavan yaptı. Sahaya girerek hasretle bekledikleri şampiyonluğu horonlarla kutlayan bordo-mavililer, oluşturdukları müthiş atmosferle mutluluklarını doyasıya yaşadı.

REKORA ORTAK OLDU
Trabzonspor, Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala şampiyon olarak Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

27 HAFTADIR LİDER
Ligin 9. haftasında F.Bahçe'yi 3-1 yenerek liderliği alan Trabzonspor, sonrasında koltuğu hiç bırakmadı. Mutlu sona ulaşan Fırtına, istikrarını sürdürerek 27 hafta boyunca zirvede kalırken, 1980-81 sezonundaki 22 haftalık kendi rekorunu kırdı.

CORNELIUS KRALLIĞA KOŞUYOR
Şampiyon Trabzonspor 2021-22 sezonunda gol kralını da kadrosundan çıkarmak istiyor. Dün Antalyaspor karşısında bordo-mavilileri 1-0 öne geçiren golü atan ve iç sahadaki en erken golü bulan Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius, 15'e ulaşarak gol krallığı yarışında Hatayspor'dan El Kaabi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok'u yakaladı.

Cornelius ayrıca bu sezon üçüncü kez aynı takıma iki maçta da gol atmayı başardı. Danimarkalı bundan önce Alanyaspor ve Beşiktaş'a karşı da sezonun her iki maçında gol atmıştı. Bordo-mavili forma ile gol kralı olan son futbolcu ise Alexander Sörloth.. Norveçli golcü 2019-20 sezonunda 24 golle zirvede yer almıştı.

TAÇ TÖRENİ ALTAY MAÇINDA
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına iki hafta sonra kavuşacak. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre; Süper Lig kupası, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda son içi saha maçında veriliyor. Buna göre bordo-mavililer, mayısın ikinci haftasında Altay ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı mücadelenin ardından sahada kupasını taraftarının karşısında kaldıracak.

ŞÖLEN BİTMEYECEK
Büyük hedefe ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları 40 gün 40 gece sürecek gibi görünüyor… Şehirde günler öncesinde başlayan coşku, dünkü karşılaşmayla tavan yaparken eğlencelerin sonu da gelmiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nın söz verdiği 61 pare top atışının iki hafta sonra iç sahadaki Altay maçında kupanın kaldırıldığı anlarda yapılacağı öğrenilirken tarihte görülmemiş bir şölen planlanıyor.

Altay maçının ardından stattan üstü açık otobüse binecek kafile, şehir turuna çıkacak. Bir gün sonra yerel ve ulusal sanatçılar konser verecek. Havai fişek ve ışık gösterilerinin yanı sıra futbolcular seçtiği şarkılarla sahaya çıkacak.

GELSİN PARALAR
Antalyaspor karşısında 1 puanı alarak şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, ciddi bir gelirin de kapısını açtı. UEFA ülkeler sıralamasında geçen sezonu 13. tamamlayan Türkiye'de bordo-mavili ekip, 3. ön eleme turundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Fırtına, iki eleme sonunda gruplara kalma şansı elde etmesi halinde 15.6 milyon Euro (247 milyon TL) ayakbastı parasını cebine koyacak.

TOPLAM PARA 404 MİLYON TL'Yİ GEÇECEK
Şampiyonlar Ligi'nden alması muhtemel paranın yanı sıra Trabzonspor, ligde de büyük bir gelirin sahibi oldu. Karadeniz ekibi şimdiye kadar 22 galibiyet-11 beraberlik elde ederken, puan primlerinden kasasına 82.5 milyon TL koydu. Trabzonspor 29.1 milyon TL şampiyonluk primi alırken, 46 milyon TL de şampiyonluk ödülüyle cebini doldurdu. Karadeniz ekibinin kazanacağı toplam para 404.6 milyon TL olacak.
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