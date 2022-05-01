Trabzonspor kasasını dolduracak! İşte o dev rakam...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte yıllar sonra elde edilen şampiyonlukla birlikte bordo mavililerin kasasına dev bir gelir girecek.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Elde edilen şampiyonlukla birlikte bordo mavililerin kasasına dev bir gelir girecek.



Ligde bu sezon yaklaşık 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt liglere verilmek üzere ayrıldı.



Geri kalan yaklaşık 2,5 milyar liralık pay da Süper Lig'de mücadele eden 20 takıma ayak bastı parası, şampiyonluk primi, performans primi ve ilk 6 sıralama primi olarak bölüştürülecek.



Elde edilen gelirin yüzde 37'si 20 kulübe eşit bir şekilde "ayak bastı parası" olarak veriliyor. Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar, 910 milyon liralık parayı yaklaşık 45 milyon 500 bin liralık eşit paylar şeklinde bölüşüyor.



Gelirin yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılıyor. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira, galibiyete 2,7 milyon lira, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olarak kulüplere veriliyor.



Dağıtılan paranın yüzde 11'i olan 270 milyon lira da Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay ediliyor. Buna göre ise Türkiye'nin en üst seviye liginde mutlu sona ulaşan takımlar, şampiyonluk başına 4,2 milyon lira kasasına koyuyor.



Yaklaşık 145 milyon lira da ilk 6'ya giren takımlara sırasına göre dağıtılıyor. Ligi şampiyon tamamlayan takım yüzde 32,2'lik payla 46 milyon lira elde ediyor. İkinci yüzde 25,8 payla 37 milyon, üçüncü de yüzde 19,3 ile 28 milyon lira alıyor.



İlk 6'ya giren diğer takımlardan dördüncü yüzde 12,9'luk hisseyle 18 milyon lira, beşinci yüzde 6,5'luk payla 9 milyon lira, altıncı ekip ise yüzde 3,2'lik payla 4 milyon liralık gelir elde ediyor.



Ayakbastı parası olarak 45,5 milyon lira gelir elde eden Trabzonspor, geçmiş şampiyonluklardan ise 24,9 milyon lirayı kasasına koyacak. Şampiyonluk gelirinden 46 milyon lira kazanacak olan bordo-mavililer performans ödülü olarak ise 80 milyon liranın sahibi olacak.



Fırtına uzun yıllar sonra elde ettiği şampiyonlukla birlikte kasasına toplamda 196 milyon lira sokmuş olacak



GELSİN PARALAR



Antalyaspor karşısında 1 puanı alarak şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, ciddi bir gelirin de kapısını açtı. UEFA ülkeler sıralamasında geçen sezonu 13. tamamlayan Türkiye'de bordo-mavili ekip, 3. ön eleme turundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Fırtına, iki eleme sonunda gruplara kalma şansı elde etmesi halinde 15.6 milyon Euro (247 milyon TL) ayakbastı parasını cebine koyacak.



TOPLAM PARA 404 MİLYON TL'Yİ GEÇECEK



Şampiyonlar Ligi'nden alması muhtemel paranın yanı sıra Trabzonspor, ligde de büyük bir gelirin sahibi oldu. Karadeniz ekibi şimdiye kadar 22 galibiyet-11 beraberlik elde ederken, puan primlerinden kasasına 82.5 milyon TL koydu. Trabzonspor 29.1 milyon TL şampiyonluk primi alırken, 46 milyon TL de şampiyonluk ödülüyle cebini doldurdu. Karadeniz ekibinin kazanacağı toplam para 404.6 milyon TL olacak.



ABDULLAH AVCI'DAN 141 MİLYON TL



Trabzonspor'u bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştıran Abdullah Avcı, kulübün kasasına büyük kazanç getirdi. Kötü başlayan 2020- 21 sezonunda Eddie Newton'ın yerine teknik adamlık koltuğuna oturan 58 yaşındaki hoca, ilk sezonunda 18 galibiyet, 11 beraberlik elde ederek 58.75 milyon TL, başarıyla geçen bu sezon da 22 galibiyet, 11 beraberlik sonucunda 82.5 milyon TL'yi bordomavili kulübe kazandırdı. Avcı, Fırtına'ya toplamda 141.25 milyon Lira puan primiyle kasaya gelir sağladı.



KARİYERİNİN İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU



Uzun yıllar görev yaptığı Medipol Başakşehir'in ardından yarım sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı, Trabzonspor ile tarihi bir başarının altına imzasını attı. Deneyimli hoca, ligdeki ilk şampiyonluğunu bordo- mavili takımla yaşadı.



Daha önce Trabzonspor ile Süper Kupa (2020-21) ve Türkiye U17 ile de Avrupa Şampiyonluğu (2004- 05) elde eden başarılı teknik direktör, kariyerinin 3. kupasını kazandı. Avcı, Ahmet Suat Özyazıcı (4) ve Özkan Sümer'den (2) sonra Trabzonspor'da bunu gerçekleştiren üçüncü teknik adam oldu.