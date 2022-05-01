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Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda!

Trabzonspor'un dün akşam Antalyaspor ile oynanan maçtan sonra şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, bordo-mavili ekibin bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.

Ekleme: 1.05.2022 - 14:24 Güncelleme: 1.05.2022 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda!

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlamalar gece boyunca devam etti.

Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda!

Gece saatlerinde kulübün renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazı'nı bugün de bordo-mavi renkli bayrak süsledi.

Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda!
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