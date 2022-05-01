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Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor!

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiren Galatasaray, ligin son haftalarında seri galibiyetler alarak sezonu iyi bir noktada tamamlamak istiyor. Ligin 35. haftasında Sivasspor'u sahasında ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 3'e çıkarmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 1.05.2022 - 19:11 Güncelleme: 1.05.2022 - 19:12 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak zorlu mücadele, Nef Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray, ligin zorlu takımlarından Sivasspor'a karşı kazanarak üst üste 3. maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Semih, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre, Kerem, Babel, Gomis

GALATASARAY'IN İSTANBUL'DA MAĞLUBİYETİ YOK

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı hiçbir lig maçını kaybetmedi. Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 37 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 14 gol atabildi.
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