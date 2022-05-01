Kayserispor'un konuğu Beşiktaş!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Ligin bitimine doğru iki takım da galibiyet alarak, sezonu moralli bir şekilde bitirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Ligin bitimine doğru iki takım da galibiyet almak istiyor.



KAYSERİSPOR 1 - 1 BEŞİKTAŞ (İkinci yarı oynanıyor)



23' Mame Thiam (p)

50' Serdar Saatçı



MAÇTAN POZİSYONLAR

8' Rachid Ghezzal'ın frikiğinde top az farkla auta gitti.

12' Beşiktaş gole yaklaştı. Larin'in dar açıdan şutunu Lung kurtardı.

14' Emirhan'ın kaleye sert ortasında Montero'nun kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

20' Beşiktaş atağında Cyle Larin karşı karşıya pozisyonda Lung'u geçemedi.

22' Thiam-Welinton pozisyonu sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

23' Topun başına geçen Thiam, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

29' Emirhan'ın uzaktan şutu auta gitti.

38' Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile mutlak bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.

44' Rıdvan Yılmaz müthiş bir çalımla rakibinden kurtuldu. İçeriye çevirdiği top öncesi hakem faul kararı verdi.

45+2' Emirhan'ın yerden köşeye vuruşunda Lung iyi uzandı ve gole izin vermedi.

50' Beşiktaş atağında Serdar Saatçı kafayla golü attı ve durum 1-1 oldu.

57' Ghezzal net pozisyonda topu üstten dışarı attı.



KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ



Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Razaman, Thiam, Gavranovic



Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi



KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Kayserispor - Beşiktaş maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.