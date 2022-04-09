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Trabzonspor - Gaziantep FK maçında ilk düdük çaldı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Bordo-mavililerde cezalı olan Djaniny, Bakasetas ve Siopis ve sakatlığı süren Trondsen maç kadrosunda yer almıyor.

Ekleme: 9.04.2022 - 21:22 Güncelleme: 9.04.2022 - 21:22 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başladı.

Ligde 71 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 13 puan önünde lider durumda bulunarak zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, rakibine yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

MAÇ BAŞLADI | TRABZONSPOR 0-0 GAZİANTEP FK
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