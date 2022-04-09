Spor Toto Süper Lig Açiklamasi Besiktas Açiklamasi 4 - Alanyaspor Açiklamasi 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasinda Besiktas, evinde karsilastigi Alanyaspor’u 4-1 maglup etti.





Maçtan dakikalar (Ikinci yari)



58. dakikada Novais’in sol kanattan kullandigi serbest vurusta direkt kaleye giden mesin yuvarlak kaleci Ersin Destanoglu’nda kaldi.



64. dakikada Rachid Ghezzal’in penalti noktasi üzerinden vurusunda kaleci Marafona topu çeldi. Pozisyonun devaminda Valentin Rosier’in sol diregin yanindan vurusunda mesin yuvarlak kale çizgisine paralel olarak gitti.



78. dakikada sol kanattan Ridvan Yilmaz’in ara pasinda defansin arkasina sarkan Güven Yalçin’in ceza sahasi içi sol tarafindan uzak köseye vurusunda mesin yuvarlak aglarla bulustu. 4-1



Stat: Vodafone



Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çiçek xx, Kamil Çetin xx



Besiktas: Ersin Destanoglu xx, Welinton xx (Necip Uysal dk. 84 ?), Vida xx, Montero xx, Valentin Rosier xxx, Josef de Souza xxx, Can Bozdogan xx, Ridvan Yilmaz xxx (Umut Meras dk. 84 ?), Rachid Ghezzal xxx (Miralem Pjanic dk. 75 x), Alex Teixeira xx (Kevin N’Koudou, dk. 64 x), Michy Batshuayi xxx (Güven Yalçin dk. 64 xx)



Yedekler: Emre Bilgin, Atiba, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Emirhan Ilkan



Teknik Direktör: Valerien Ismael



Alanyaspor: Marafona x, Juanfran x, Fatih Aksoy x, Furkan Bayir x, Borja x, Novais x (Wilson Eduardo dk. 68 x), Efkan Bekiroglu x (Leroy Fer dk. 80 ?), Umut Günes x (Emre Akbaba dk. 57 x), Efecan Karaca xx, Tayfur Bingöl x, Candeias x (Oguz Aydin dk. 57 x)



Yedekler: Serkan Kirintili, Ahmet Gülay, Awaziem, Emirhan Aydogan, Milunovic, Miha Mevlja



Teknik Direktör: Francesco Farioli



Goller: Michy Batshuayi (dk. 2 ve 43), Josef de Souza (dk. 25), Güven Yalçin (dk. 78) (Besiktas), Efecan Karaca (dk. 23) (Alanyaspor)



Sari kartlar: Welinton, Michy Batshuayi, Valerien Ismael(Besiktas)