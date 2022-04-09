  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Spor Toto Süper Lig Açiklamasi Besiktas Açiklamasi 4 - Alanyaspor Açiklamasi 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasinda Besiktas, evinde karsilastigi Alanyaspor’u 4-1 maglup etti.

Ekleme: 9.04.2022 - 22:32 / Kaynak: İHA


Maçtan dakikalar (Ikinci yari)

58. dakikada Novais’in sol kanattan kullandigi serbest vurusta direkt kaleye giden mesin yuvarlak kaleci Ersin Destanoglu’nda kaldi.

64. dakikada Rachid Ghezzal’in penalti noktasi üzerinden vurusunda kaleci Marafona topu çeldi. Pozisyonun devaminda Valentin Rosier’in sol diregin yanindan vurusunda mesin yuvarlak kale çizgisine paralel olarak gitti.

78. dakikada sol kanattan Ridvan Yilmaz’in ara pasinda defansin arkasina sarkan Güven Yalçin’in ceza sahasi içi sol tarafindan uzak köseye vurusunda mesin yuvarlak aglarla bulustu. 4-1

Stat: Vodafone

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çiçek xx, Kamil Çetin xx

Besiktas: Ersin Destanoglu xx, Welinton xx (Necip Uysal dk. 84 ?), Vida xx, Montero xx, Valentin Rosier xxx, Josef de Souza xxx, Can Bozdogan xx, Ridvan Yilmaz xxx (Umut Meras dk. 84 ?), Rachid Ghezzal xxx (Miralem Pjanic dk. 75 x), Alex Teixeira xx (Kevin N’Koudou, dk. 64 x), Michy Batshuayi xxx (Güven Yalçin dk. 64 xx)

Yedekler: Emre Bilgin, Atiba, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Emirhan Ilkan

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Alanyaspor: Marafona x, Juanfran x, Fatih Aksoy x, Furkan Bayir x, Borja x, Novais x (Wilson Eduardo dk. 68 x), Efkan Bekiroglu x (Leroy Fer dk. 80 ?), Umut Günes x (Emre Akbaba dk. 57 x), Efecan Karaca xx, Tayfur Bingöl x, Candeias x (Oguz Aydin dk. 57 x)

Yedekler: Serkan Kirintili, Ahmet Gülay, Awaziem, Emirhan Aydogan, Milunovic, Miha Mevlja

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Michy Batshuayi (dk. 2 ve 43), Josef de Souza (dk. 25), Güven Yalçin (dk. 78) (Besiktas), Efecan Karaca (dk. 23) (Alanyaspor)

Sari kartlar: Welinton, Michy Batshuayi, Valerien Ismael(Besiktas)

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Salgında son doğru...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı: Hatta doğru ilerliyor
Boris Johnson Kiev'de! Zelenskiy ile görüştü
Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşmeyi kabul etti
Aksaray'da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü: Soruşturma başlatıldı
Youtube, Rus parlamentosunun kanalına erişimi engelledi
İstanbul'da ulaşımda zamlı tarifeyle yolculuk başladı! Yolcular isyan etti.
Murat Kurum'dan Millet Bahçesi müjdesi!
Rus zenginlere yaptırım darbesi: 30 milyar euroluk varlıkları donduruldu
CHP'li Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş barıştan yana
Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu
AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
Daha koltuğa oturmadan harekete geçti! Washington'a özel ekip gönderdiler: Bize nükleer silah verin...
Kadına yönelik şiddete karşı yeni plan: 5 ana hedef belirlendi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Deniz Karakol Gemisi'nin üretimi başladı
Karaismailoğlu'dan İstanbul'da toplu ulaşıma zam eleştirisi
Putin Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla geldi
THODEX reklamlarında oynamaları çok konuşulmuştu: Ünlü isimler hakkında karar çıktı
Dev proje tam gaz ilerliyor: Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek

Dev proje tam gaz ilerliyor: Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek

Küresel gıda fiyatları rekor kırdı! Ayçiçek yağı, tahıl ürünleri...

Küresel gıda fiyatları rekor kırdı! Ayçiçek yağı, tahıl ürünleri...

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kinder krizi giderek büyüyor! Bir ülkede üretimi tamamen durduruldu

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kinder krizi giderek büyüyor! Bir ülkede üretimi tamamen durduruldu

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal mi olacak? Başkan Burak Elmas tartışmalara son noktayı koydu

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal mi olacak? Başkan Burak Elmas tartışmalara son noktayı koydu

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda