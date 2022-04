Fenerbahçe'de yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu olağanüstü seçimli genel kurulda 824 oy alan Uğur Dündar yeni Divan Başkanı oldu. 8 yıldır başkanlığı yürüten Vefa Küçük 799 oyda kalırken, diğer adaylardan Nail Kır 122, Sait Yılmaz ise 117 oy aldı. Seçimi kazanan Uğur Dündar kısa bir açıklama yaptı ve "Kazanan Fenerbahçe oldu" dedi.

LİSTEYİ 4 ADAY SEÇTİ



Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelen Uğur Dündar, 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak. Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda divan başkanlığı için 4 aday listeyi birlikte seçti. YDK üyelerine sunulan liste sonucunda divan başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliği ile seçilmişti.





UĞUR DÜNDAR: VEFA KÜÇÜK SOYADI GİBİ KÜÇÜLÜYOR



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında başkanlığa aday olan 4 isim konuşmalarını gerçekleştirdi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda adaylar arasında ilk söz alan Uğur Dündar, sarı-lacivertli camiaya uğurlu gelmeleri temennisinde bulundu. Ekibine ilginin her geçen gün büyüdüğünü ve bunun kendilerini onurlandırdığını aktaran Dündar, adaylardan Sait Yılmaz ve Nail Kır'a seçim kampanyasını temiz yürüttükleri için teşekkür etti.



Göreve talip olmalarından rahatsız olan küçük bir azınlık bulunduğunu vurgulayarak Vefa Küçük'ü eleştiren Dündar, "Bu göreve talip olmamızdan rahatsız olan küçük bir azınlık da var. Buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, Vefa Küçük. Beni düelloya davet ediyor, iftiralardan çekinmiyor. Süreç boyunca kullandığı kelimelere bakın; korkuyor, karşıma çıkamaz, rövanş, hesaplaşma, proje, kan davası, darbe, ihanet. Bunları bana söylüyor ve bu büyük makamı bu sözcüklerle kirletiyor ve ne yazık ki soyadı gibi küçülüyor" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR ZAMAN YEDEK AJANDAM, GİZLİ GÜNDEMİM OLMADI"



Fenerbahçe'nin maddi ve manevi gelişime ihtiyacı olduğunun altını çizen Dündar, şunları kaydetti:



"Bizler de Fenerbahçe'nin birleştirici gücü olarak çıktığımız bu yolda, hem bu kudreti kendimizde görüyor, hem de üyelerimizden aldığımız güçle Fenerbahçe'ye, başkana, yönetime ve tüm Fenerbahçe değerlerine pozitif katkı yapabileceğimiz özgüvenini yüreğimizde taşıyoruz."



YDK'nın üyelerin ikinci ailesi olacağının sözünü veren Dündar, "Meslek hayatım boyunca odamın kapısı hiç kapanmadı çünkü benim hiçbir zaman yedek bir ajandam, gizli bir gündemim olmadı. Yüksek Divan Başkanı olduğumda da bu durum değişmeyecek. Size Uğur Dündar sözü veriyorum, bu çatı altında kim olursanız olun güler yüzle karşılanacak, Fenerbahçelilik terbiyesi ve saygısıyla uğurlanacaksınız" diyerek sözlerini tamamladı.



VEFA KÜÇÜK: SEÇİLDİĞİM ZAMAN YENİDEN UYUMLU ÇALIŞMAYI VADEDİYORUM



Vefa Küçük, hem eski başkan Aziz Yıldırım hem de mevcut başkan Ali Koç ile uyumlu çalıştığını ifade etti. Görev süresinde neler yaptığını izah etmek için burada bulunduğunu aktaran Küçük, "Ben sizlerin oyuyla 2014 yılından beri 8 sene süre zarfında 2 başkanla çalıştım. Önceki başkanımızın listesinde yer alan Mithat Gün'e sevgi ve saygılarımı sunarak onun şahitliğine sığınıyorum. Aziz başkanla çok uyumlu, ona faydalı önünü açan faaliyetlerini destekledim. Zaman zaman fikir birliği, bazen ayrılıklar oluştu. Fikir birliği ve ayrılığı Fenerbahçe'ye daha iyi değer kazandırmak için olan bir mütalaadır. Ali Koç ile 4 seneden bu yana gayet uyumlu bir şekilde çalıştım. İnşallah 2 sene sonrada kendisiyle çalışmak nasip olur" diye konuştu.



"SİZLER NE YAPTINIZ Kİ BANA HESAP SORUYORSUNUZ"



Fenerbahçe'de 32 yıllık üye olduğunu hatırlatan Küçük, şöyle devam etti:



"Yönetim kurullarında bulundum, Fenerbahçe'ye buradaki binayı yaptırdım hediye ettim, şuradaki havuzu yaptım kulübe armağan ettim. Sizler ne yaptınız ki bana hesap soruyorsunuz. Ben Fenerbahçe'ye bunları yaptım. Her şeyi inkar edebilirsiniz eserlerim ortada duruyor bunu kimse inkar edemez. Ben 2014 yılından beri yaptığım divan kurulu başkanlığımın yanı sıra 6 sene Futbol A.Ş'de bağımsız üye oldum. Kimsenin adamı olmadım, geçmişte de olmadım, gelecekte de olmuyorum. Fenerbahçe'ye 1 dakika dahi zaman ayırmamış, devamsızlıktan sınıfta kalmış 20 senedir buralarda gözükmemiş, sorumluluğun altına elini uzatmamış kişi gelmiş beni suçluyor. Benim bir yanlışım varsa kabul ediyorum. 4 sene Aziz Yıldırım ile 4 sene Ali Koç ile çalışırken onlarla olan mesaimi kimseyle bölüşmedim. Bunları böyle yapsaydım daha iyi miydi? Diğer kulüplerde örnekleri var. İkiye bölünmüşler. Ben bu ikiye bölünmüşlüğü önlemek için gayret ettim."



"UĞUR DÜNDAR 20 SENEDİR FENERBAHÇE'YE NE YAPTI!"



Başkanlık süresinde yaptıklarından memnun olanların kendisine oy vermesini isteyen Küçük, şunları aktardı:



"Seçildiğim zaman yeniden uyumlu çalışmayı vadediyorum. Nail Kır, Sait Yılmaz ve ben üçlü devam ederken Fenerbahçe'de sınıfta kalan dördüncü aday ortaya çıktı. 20 senedir bu arkadaş neredeydi, Fenerbahçe'ye ne yaptı! Fenerbahçe'nin neresinden ne tuttu. Ben kendisini televizyona davet ettim katılmadı. Benimle Vefa Lisesi'nde bir sene arkadaşlığımız oldu. O zamanda herhalde başarısız olduğu için sınıfta kalmış ikinci senesiydi. Bugün de Fenerbahçe'de devamsızlıktan dolayı sınıfta kalmış gelmiş derdimize deva olacak. Günahıyla sevabıyla 32 senedir burada görev yaptım. Bizim bir takım projelerimiz var. Onu bunu yapacağım demektense beni 8 senelik görev süremde yaptıklarımdan memnunsanız bana oy verin, memnun değilseniz istediğiniz delegeye oy verin."



NAİL KIR: KİMSEDEN İCAZET ALMADIM, KENDİM ORTAYA ÇIKTIM



Yüksek Divan Kurulu başkan adaylarından Nail Kır, kimsenin adayı olmadığını dile getirdi. Adaylığını açıklayan ilk üye olduğunu hatırlatan Kır, "Kimseden icazet almadım, kendim ortaya çıktım. 1 senedir yapmayı düşündüğümüz projeleri ekibimizle belirledik. Söz verilmesine rağmen seçim ertelendi. Kulübümüz zarar görmesin diye sustuk. Yaptığımız seçim protokolünde yönetimin adaylara eşit uzaklıkta duracağını imza altına almıştık. 14 Mart günü FB TV'de konuşmamı yaptıktan sonra seçim çalışmalarının şekli değişti. Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti. Ortam bir anda demokratik yapıdan uzaklaştı. Üye bilgileri rakiplerin ellerinde dolaşmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.



SAİT YILMAZ: BUNDAN BÖYLE ASLA YALNIZ OLMAYACAKSINIZ



Sait Yılmaz, göreve gelmeleri durumunda her gün ulaşılır bir yönetim tarzı belirleyeceklerini dile getirdi. Fenerbahçe sevdası için bir araya geldiklerinin altını çizen Yılmaz, "Biz değişime hazır olun derken Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan projeleri tespit ettik ve hazırladık. İlk günden beri ortaya koyduğumuz ayağı yere basan projelerimizin diğer adaylarca da dillendirildiğini görmekteyiz. Fenerbahçe bizden ne bekliyor bunu iyi anlamak lazım. Yüksek divan kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir. Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır. YDK daha aktif hale gelmelidir. Sadece divan toplantı günleri değil her gün ulaşılır divan kurulu olmalıdır. Bundan böyle asla yalnız olmayacaksınız" şeklinde görüş belirtti.



BİR ÜYE FENALIK GEÇİRDİ



Dört aday konuşmalarını tamamladıktan sonra yüksek divan kurulunun bir üyesi fenalık geçirdi. Salonda kısa süreli oluşan panik havası sonrasında fenalık geçiren üye, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.



ALİ KOÇ İLE SADETTİN SARAN BİR ARADA



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. YDK başkan adaylarının açıklamalarının ardından salona gelen Sadettin Saran, oyunu kullandı. Salonda başkan Ali Koç ile görüşen Saran'ın başkana sarılması dikkati çekti. İkili kısa bir süre sohbet etti. Saran daha sonra salonda yer alan YDK üyeleri ile fotoğraf çektirdi.



İSMAİL KARTAL OY KULLANDI



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yüksek divan kurulu seçiminde oy kullandı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula öğle saatlerinde gelen İsmail Kartal, oy kullanma işlemini 8 numaralı sandıkta gerçekleştirdi. Kartal, oy kullandıktan sonra salondan ayrıldı