UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bitti.

Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, evinde İspanya ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.



Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada Ansgar Knauff, Barcelona'nın golünü 66. dakikada Ferran Torres attı.



Eintracht Frankfurt'ta Tuta, 78. dakikada kırmızı kart gördü.



Braga, Rangers'i 1-0 yendi

Portekiz'in Braga takımı, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'ı 40. dakikada Abel Ruiz'in golüyle 1-0 yendi.



West Ham ile Lyon yenişemedi

İngiltere ekibi West Ham United ile Fransa'nın Olimpik Lyon takımı arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi.



Ev sahibi West Ham United, 52. dakikada Jarrod Bowen'ın golüyle 1-0 öne geçse de konuk ekip 66. dakikada Tanguy Ndombele'nin golüyle skoru eşitledi.



West Ham Unitedlı Aaron Cresswell, 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Müsabakaların rövanşları, 14 Nisan'da oynanacak.