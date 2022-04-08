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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bitti.

Ekleme: 8.04.2022 - 11:25 Güncelleme: 8.04.2022 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, evinde İspanya ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada Ansgar Knauff, Barcelona'nın golünü 66. dakikada Ferran Torres attı.

Eintracht Frankfurt'ta Tuta, 78. dakikada kırmızı kart gördü.

Braga, Rangers'i 1-0 yendi
Portekiz'in Braga takımı, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'ı 40. dakikada Abel Ruiz'in golüyle 1-0 yendi.

West Ham ile Lyon yenişemedi
İngiltere ekibi West Ham United ile Fransa'nın Olimpik Lyon takımı arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi.

Ev sahibi West Ham United, 52. dakikada Jarrod Bowen'ın golüyle 1-0 öne geçse de konuk ekip 66. dakikada Tanguy Ndombele'nin golüyle skoru eşitledi.

West Ham Unitedlı Aaron Cresswell, 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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