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İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava

İstanbul Valiliği, 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen mali genel kurulunda usulsüzlük tespit etti ve dava açtı.

Ekleme: 8.04.2022 - 16:21 Güncelleme: 8.04.2022 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal olabilir. İstanbul Valiliği, Galatasaray Spor Kulübü'ne dava açtı.

NTV Spor'un haberine göre; İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usülsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu asliye hukuk mahkemesine taşıdı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas bu gelişme üzerine görüş alışverişinde bulunmak için Divan Kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, adaylar Metin Öztürk ve Eşraf Hamamcıoğlu ile camianın önde gelen hukukçularının kulübe davet etti

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