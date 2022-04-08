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Galatasaray'a derbi öncesi sevindirici haber!

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın en önemli oyuncularından birisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi oynanan Karagümrük maçında sakatlık geçirmişti. Derbiye yetişmesi beklenmeyen genç oyuncudan müjdeli haber geldi.

Ekleme: 8.04.2022 - 18:34 Güncelleme: 8.04.2022 - 18:35 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon Galatasaray'ın önemli oyuncularından birisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu, Fenerbahçe maçı öncesinde merak ediliyordu.

Galatasaray'ın Avrupa ve ligde en çok forma giyen oyuncularından birisi olan Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçında sakatlanmıştı.

Sakatlığının ardından sahalara dönmesinin 3 haftayı bulabileceği söylenen genç yıldızdan müjdeli haber geldi.

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Kerem Aktürkoğlu'nun takımla çalışmalara başladığını duyurdu. Kerem'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

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