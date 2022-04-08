.Beşiktaş'ın Acı Kaybı!

Beşiktaş, boks takımı sporcularından Emre Önceler’in vefat ettiğini duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi..