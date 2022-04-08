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Beşiktaş'ın Acı Kaybı!

Beşiktaş, boks takımı sporcularından Emre Önceler’in vefat ettiğini duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi..

Ekleme: 8.04.2022 - 21:56 Güncelleme: 8.04.2022 - 22:01 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, boks takımı sporcularından Emre Önceler'in vefat ettiğini duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Emre Önceler'in cenazesi, yarın (9 Nisan) Feriköy Hasan Zeynep Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

.Beşiktaş'ın Acı Kaybı!
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