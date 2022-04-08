Almanlar, Arda Güler’i öve öve bitiremedi! “Türkiye’nin en büyük yeteneği…”

Fenerbahçe'de yıldızını her geçen gün parlatmaya devam eden Arda Güler, maçlarda kısa süre alsa bile gösterdiği harika performansla hem Türkiye'de hem de yurt dışından övgüleri toplamaya devam ediyor. Genç yetenek Arda Güler, ünlü Alman kanalında kendisinden "Yeni Mesut Özil" olarak bahsettirdi.

Fenerbahçe formasıyla attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı oyunla göz dolduran 17 yaşındaki genç yetenek Arda Güler, şöhretini dünya arenasına taşımayı başardı.



Takvim'in haberine göre Almanya'nın en ünlü spor kanallarından olan Sport 1'de gündem Arda Güler'di.



"MESUT ÖZİL'İN YERİNE ALEX'İ ÖRNEK ALDI"



Alman kanalında, Arda Güler için "Mesut Özil'in veliahtı olabilecek bir yetenek. Ancak o kendisine Alex de Souza'yı örnek aldı. Arda Güler sıra dışı bir yetenek ve şimdiden Süper Lig'i sarsmaya başladı" sözleri dikkat çekti.



ARDA'YLA GOL ORANI İKİ KATINA ÇIKTI



Arda Güler hakkındaki övgülerini sürdüren Alman kanalı, "Geleceğin büyük yıldız adayı Arda Güler sahadayken Fenerbahçe rakip ağları tam 14 defa havalandırdı. Kanarya bu bölümde sadece 2 gol yedi.



Arda'lı periyotta Sarı-Lacivertliler'in gol oranı 4.4 gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Taraftarlar 17 yaşındaki Arda Güler'i pazar gecesi Kadıköy'de ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı sahada görmek istiyor. Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın genç futbolcuyu karşılaşma sonunda Aslan'ın yorulduğu anlara saklaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.



EMRE MOR OLMADI AMA...



Arda Güler, performansıyla ülke sınırlarını aşmaya başladı. Son olarak Alman kanalında, "Emre Mor büyük bir yıldız olacaktı ama olamadı. Şimdi Türkler Arda'dan daha büyük bir yıldız olmasını bekliyor" yorumu yapıldı.



ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe, genç futbolcusuna, ilk defa Vitor Pereira ile şans vermişti. Fenerbahçe A Takımı ile ilk maçına Avrupa Kupası elemelerinde Helsinki karşısında çıkar Arda, bu maçta takımına skor katkısı vermese bile oynadığı oyunla bütün Fenerbahçe taraftarının kalbine girmişti.



Süper Lig'de ilk defa Antalyaspor karşısında son 3 dakika oyuna giren Arda Güler, 1 asistle maçı tamamlamıştı.



Fenerbahçe kariyerinde ilk 11 olarak çıktığı ilk maçta 73 dakika sahada kalan genç futbolcu gol ve asist yapmamış olsa da oynadığı futbolla takımına galibiyeti getiren isimlerdendi.



1 GOL 1 ASİST



Fenerbahçe, Alanyaspor maçında durum 2-2'iken oyuna giren Arda, takımını 3-2 öne geçiren golü attı. Uzatma dakikalarında yaptığı şık asistle maçın skorunu 5-2 olarak ilan etmiş oldu.



Geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında sonradan oyuna giren yıldız futbolcu uzatma dakikalarında attığı klas gol ile uzun süre adından bashettirmişti.



Toplamda ligde 8 maçta 196 dakika süre alan ve attığı iki golün yanı sıra yaptığı iki asitle direkt olarak 4 gole imzasını attı.