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Karim Benzema'dan rekor üzerine rekor!

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ekleme: 7.04.2022 - 15:02 Güncelleme: 7.04.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid'in süper yıldızı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı gollerle yine adından söz ettirmeyi başardı. Real Madrid, Chelsea'yi devirirken başrolde Karim Benzema vardı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan İspanyol devinde Benzema, maça damga vuran isim oldu. Fransız yıldız dün oynanan maçta 3 gol atarak takımını sırtladı.

34 yaşındaki Fransız yıldız, Real Madrid formasıyla bu sezon 36 maçta 37 gol atarken 13 de asiste imza attı.

Kariyer rekorunu kırdı
Karim Benzema, gerçekleştirdiği hat-trick sonrasında Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 11 gole ulaşan ilk Fransız oyuncu oldu.

Tecrübeli oyuncu bu sezon kariyer rekoru kırmayı da başardı... 2007-08 sezonunda 31, 2010-11 sezonunda 32 gole imza atan süper yıldız bu sezon daha şimdiden 37 gole ulaşmayı başardı.

Karim Benzema'dan rekor üzerine rekor!

“Ramazan benim hayatımın bir parçası”
Tecrübeli oyuncu, 5 yıl önce İstanbul Fatih'te bir iftar programına katılmıştı. Yıldız oyuncu, Ramazan ayı ve oruç ile ilgili, "Oruç tutmamın kondisyonuma bir etkisi yok. Ramazan benim hayatımın bir parçası ve oruç tutmak benim inancımda farz. Benim için çok önemli. Ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum." açıklamasını yapmıştı.
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