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Kartal sol bek kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne olacak. Evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de tesisler, "Galatasaray maçları Fenerbahçe için bayramdır" sözünden yola çıkılarak bayraklarla donatıldı. Teknik direktör İsmail Kartal ise soru işareti haline gelen sol bek konusunda kararını verdi. Peki sol bekte kim oynayacak?

Ekleme: 6.04.2022 - 18:21 Güncelleme: 6.04.2022 - 18:24 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray maçı öncesinde sarı-lacivertli takımda büyük bir coşku hakim. Üst üste gelen galibiyetlerin ardından ezeli rakipleri ile oynayacakları maça odaklanan Fenerbahçe'de Samandıra Can Bartu Tesisleri özel olarak bayraklarla donatıldı.

Sarı-lacivertli camiadaki "Galatasaray maçları Fenerbahçe için bayramdır" sözünden yola çıkarak yöneticilerin, Can Bartu Tesisleri'ni baştan aşağı bayraklarla donattığı bildirildi.

Derbi haftasına oyuncular, çok farklı bir havada girdi. Teknik direktör İsmail Kartal da üst üste gelen başarılı sonuçlarla birlikte takımını oldukça rahat bir ortamda hazırlıyor.

Takımda kadro dışı bırakılan Mesut ve Ozan haricinde eksik oyuncu yok. Bununla birlikte neredeyse her futbolcu, fiziksel olarak zirve yapmış durumda.

TEK SORU İŞARETİ SOL BEK

Ligin 32. haftasındaki Galatasaray maçında İsmail Kartal takımda sadece sol bekte değişiklik yapabilir.

Sakatlıktan çıkan Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'nin durumlarına göre karar verecek olan Kartal, bu iki oyuncu beklediği seviyeye çıkmazsa Novak'a şans tanıyacak.

Sadece Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık sonrası maç eksiği bulunuyor.

İRFAN CAN KAHVECİ İDDİALI KONUŞTU

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisi öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Kayserispor maçında 1 gol ve 1 asistle şov yapan 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu "Rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır.

Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var. Aynı şekilde bir serimiz var ve bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Yeneceğimizi de düşünüyorum çünkü bizim kadro kalitemiz onlara göre daha üst seviyede. İnşallah yeneriz. Bizim için her maç önemli.

Amacımız bundan sonraki her maçı kazanmak ve çıkabildiğimiz kadar üst sıralara çıkmak. Taraftarlarımız bazen sitemlerinde haklılar çünkü bizden daha çok şey bekliyorlar. Onların gücüyle daha da iyi performans sergiliyoruz. Onlar yanımızda olduğu müddetçe biz bu seriyi devam ettiririz." ifadelerini kullandı.

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