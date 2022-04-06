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Beyaz Gazete
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Galatasaray'da derbi kararı!

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da yönetim oyunculara özel prim verilmeyeceğini duyurdu. Dev maçın önemini bilen teknik direktör Domenec Torrent cumartesi akşamı takımını Florya'da kampa alacak. .

Ekleme: 6.04.2022 - 20:38 Güncelleme: 6.04.2022 - 20:40 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile önemli bir derbi mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen yönetimin, onaya sunduğu bütçe talebi de reddedilince eller kollar bağlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre 30 Nisan'a kadar yapılacak ödemeler durdurulurken Fenerbahçe derbisine özel prim de koyulmayacak.

Dev maçın önemini bilen teknik direktör Domenec Torrent ise cumartesi akşamı takımını Florya'da kampa alacak.

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