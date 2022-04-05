Transfere seçim engeli! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecekti...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da kritik bir seçim süreci yaşanıyor...Bir yandan gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılılarda radardaki isimlerle temasa da geçildi.Aslan'ın Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi olarak transfer etmek istediği yıldız oyuncu ile temas kuruldu ancak transfer görüşmeleri seçim nedeniyle durdu.Yeni Malatya'nın sezon başında Dijon'dan kiraladığı Mounir Chouiar, takımı son sırada yer alsa da performansıyla Galatasaray'ın dikkatini çekmeyi başardı.4 gol ve 4 asistle oynayan Fas asıllı Fransız hücum oyuncusu için Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos devreye girdi.Fransa pazarına hakim olan Campos, Dijon'da tanıdığı isimlere Mounir Chouiar'ın durumunu sordu.YENİ MALATYA'DA KALMASI ZORSüper Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Yeni Malatya'nın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanması zor gözüküyor.Galatasaray cephesi, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi olarak belirlediği Mounir Chouiar için nabız yoklasa da seçim kararı sonrasında Campos bu transferde frene basmak zorunda kaldı.Mounir, tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi 23 yaşında ve ters ayakla sol açıkta oynuyor.Galatasaray'da gözler Fenerbahçe maçı ile birlikte sakat futbolculara döndü. Milli takımlarından sakat dönen Feghouli ve Mostafa Mohamed'in tedavileri devam ederken, iki oyuncunun da sarı-lacivertlilere karşı forma giyemeyeceği bildirildi.Koronavirüs'ü atlatan Sacha Boey ve ağrıları geçen Omar ise göreve hazır. Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun da MR'ında kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Kerem'in derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı, son kararın maç günü verileceği iletildi.