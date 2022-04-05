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Rıdvan Dilmen'den TFF başkanlığı için açıklama

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından, Rıdvan Dilmen'in aday olabileceği iddia edildi ancak deneyimli futbol adamı bu iddiaları ilk ağızdan yalanladı.

Ekleme: 5.04.2022 - 15:16 Güncelleme: 5.04.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) istifa depremi yaşandı. Üst düzey yöneticilerin ardından Başkan Nihat Özdemir de görevi bıraktığını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından gözler, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e çevrildi. Keza Dilmen'in, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündeme taşındı. Dilmen'in sözleri, "Aday olacak" iddialarını kuvvetlendirdi ama açıklama geldi.

"GÖREVDEN KAÇMAYIZ" DEDİ AMA...
Rıdvan Dilmen, geçen hafta "Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilgili yapılanmayla ilgili bir teklif almadım. Almış olsaydım Türk futbolu böyle bir durumda olmazdı. Aynı şey kulübüm Fenerbahçe için de geçerli. Tekrardan altını çiziyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğunu görüyorum net bir şekilde. Nerelere kadar gidildiğini görüyorum. Ama biz görevden asla kaçmayız. Sağlık nedenlerinden dolayı sıkıntılar olabilir ama. Ben yapılanma konusunda Türk futboluna 4-5 yıl içinde Allah ömür verirse, çok daha ileri götüreceğime inanıyorum, doğru insan kaynaklarıyla." açıklamasını yaptı ve bu sözler akıllara adaylık ihtimalini getirdi.

"TFF BAŞKANLIĞINA ADAY DEĞİLİM"
Nihat Özdemir'in istifasının ardından bir açıklama daha yapan Rıdvan Dilmen, "TFF başkanlığı zor iş. Yapabileceğime inanıyorum. Bu adayım anlamına gelmiyor. Alt kadrolar iyi şekilde yapılırsa, yapılabilecek bir iş. Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim." ifadelerini kullandı.
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