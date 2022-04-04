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TFF'den bir istifa daha geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg yaptığı son dakika açıklamasında TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrıldığı duyurdu. Uilenberg, "Bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğimi sonlandırıyorum" dedi. .

Ekleme: 4.04.2022 - 18:33 Güncelleme: 4.04.2022 - 18:35 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrıldı. Uilenberg, "Bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğimi sonlandırıyorum" dedi.

"BU KARARI DESTEKLEMEYECEĞİMİ FERHAT GÜNDOĞDU'YA SÖYLEDİM"

Uilenberg, 8 Mart tarihinde 13 hakemin maç yönetemeyeceği yönünde açıklanan kararın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya kararı desteklemeyeceğini söylediğini dile getirerek, "Bu kararın alındığı gün Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya da böyle bir kararı, birçok hakemin kariyerini gerçek olgular ve açıklamalar olmadan öldüren bir kararı, desteklemeyeceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

"TAHKİM KURULU'NUN HAKEM VE GÖZLEMCİLERİN LEHİNE KARAR VERMESİNDEN ÇOK MUTLU OLDUM"

Tahkim Kurulu'nun hakemlerin itirazını kabul ederek kararın yürütülmesini durdurmasına sevindiğini aktaran Uilenberg, "Futbol Federasyonu Başkanına da 2 kez eposta atıp, Cüneyt Çakır'ın ki 12 yıldır TFF'nin en iyi reklamlarından biri olan hakeminin kariyerini böyle bitirmenin saygısız bir karar olduğunu belirttim. 8 Mart tarihinden bugüne kadar umudum Türkiye Futbol Federasyonundaki akil insanların müdahil olması ve bu delice kararı iptal etmeleriydi. Tahkim Kurulu'nun adil, bilgili ve güçlü bir şekilde tek doğru kararı alarak hakemlerin ve gözlemcilerin lehine karar vermesinden çok mutlu oldum. Merkez Hakem Kurulu'nun kararı ise bağımsız bir kurul olan Tahkim Kurulu'nun kararına uymanın gerekli olmadığı yönünde oldu. TFF'nin Yönetim Kurulu ise MHK'nin bu yaklaşımını inanılmaz bir şekilde kabul ediyor" diye konuştu.

"MHK İLE İŞBİRLİĞİMİ SONLANDIRIYORUM"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğini noktaladığını aktaran Uilenberg, "Ben bu Merkez Hakem Kuruluna ve bu Merkez Hakem Kurulu Başkanına güvenemem ve destekleyemem. Çalışma yöntemleri adil ve dürüst değil ve tüm hakemler için çok tehlikeli, liste içinde kalmış hakemler de dâhil. Devam ederlerse, daha fazla zarar verebilirler. Bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğimi sonlandırıyorum" dedi.

"SİZLERLE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN GURUR OLDU"

Çalıştığı hakemlere iyi dileklerini ileten Uilenberg, "TFF'ye herşeyin en iyisini diliyorum, 2010 yılından beri, 3 sene ara verdim, TFF'ye geçirdiğim bu harika zaman için teşekkür ederim. Türkiye benim 'İkinci Vatanım' oldu, çok iyi insanlarla çalıştım ve harika misafirperverlik gördüm. Sevgili hakemler, sizlerle bu kadar uzun süre çalışmak benim için gurur oldu. Sizlere her şeyin en iyisini diliyorum, sağlıkla kalın, ailenizle beraber iyi bir gelecek dilerim. En iyi dileklerimle" açıklamasını yaptı.

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