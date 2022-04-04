Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF Başkanı açıklaması!

Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa haberinin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na Fatih Terim getirilmelidir… Asla bu düşünceyi radikal bulmayın, şu an Türk futbolu için en doğru tercih budur. TFF Başkanı olarak Fatih Terim düzeni sağlar, kaosu giderir. Fenerbahçe camiası, Ali Koç da Terim ismine önyargılı yaklaşmasın" ifadelerini kullandı.