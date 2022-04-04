  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF Başkanı açıklaması!

Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa haberinin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kütahyalı TFF Başkanlığı görevine Fatih Terim'in getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekleme: 4.04.2022 - 15:48 Güncelleme: 4.04.2022 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa haberinin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na Fatih Terim getirilmelidir… Asla bu düşünceyi radikal bulmayın, şu an Türk futbolu için en doğru tercih budur. TFF Başkanı olarak Fatih Terim düzeni sağlar, kaosu giderir. Fenerbahçe camiası, Ali Koç da Terim ismine önyargılı yaklaşmasın" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF Başkanı açıklaması!
Rusya'dan 'dost olmayan ülkeler' listesindeki devletlerle ilgili yeni karar! Kısıtlama getirildi
Tehlikeli provokasyon: Örgüt elebaşının doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi
İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.
Rusya Ukrayna savaşının haritası değişti! Birçok Ukrayna şehrinde hakim ordular adeta yer değiştirdi
Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
Metrobüsten inen Kader Gökçe’yi katletmişti: Alpaslan Çay öldü!
Bakan Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Yavuz Ağıralioğlu: FETÖ, PKK zil takıp oynuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge mayısta Meclis'te
Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım başladı! İlk uçak iniyor...
Bakan Koca haftalık il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Olumlu tablo sürüyor
Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında
Dilek İmamoğlu: Başak Demirtaş ile barış için sevgi için görüştüm neresi yanlış?
Bucha'daki görüntülere atıf yapan Macron'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor
Mart 2022 enflasyon oranı belli oldu
Zelenskiy'den Merkel ve Sarkozi'ye davet: İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görün
Karadaki gerilim uzaya da sıçradı: Rusya'dan sürpriz adım geldi
Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Patates kızartması gibi kokuyor! Yolcu uçağını yemeklik yağ ile uçurdular

Patates kızartması gibi kokuyor! Yolcu uçağını yemeklik yağ ile uçurdular

Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı

Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı

Tedavide devrim yaratacak! Testlerine başlandı

Tedavide devrim yaratacak! Testlerine başlandı

Balıkesir'de dehşet evi!

Balıkesir'de dehşet evi!

Ukrayna halkının 'ölümcül' tarifi! Rus askerleri neye uğradığını şaşırdı

Ukrayna halkının 'ölümcül' tarifi! Rus askerleri neye uğradığını şaşırdı