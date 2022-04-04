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Beyaz Gazete
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Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, son oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Galatasaray'ı endişelendiren Kerem Aktürkoğlu, son antrenmana da çıkmadı.

Ekleme: 4.04.2022 - 18:07 Güncelleme: 4.04.2022 - 18:10 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından birisi olan Kerem Aktürkoğlu, milli takımın da önemli futbolcularından birisi oldu. Genç oyuncu, hafta sonu oynanacak derbi öncesi de Galatasaray'ın çok şey beklediği isimlerden birisiydi.

Ancak Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun kasığında bir ağrı olduğu belirtilmişti.

Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor gözüken genç oyuncu, bugün yapılan antrenmana da çıkmadı. MR'ı çekilen yıldız futbolcunun durumu günlük olarak takip edilecek.

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