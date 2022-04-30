Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gönderme içeren koreografi

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo mavililerin şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip olduğu mücadele öncesinde taraftarlar dikkat çekici bir koreografiye imza attı.

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasından önce bordo mavili taraftarlar unutulmayacak bir koreografiye imza attılar.Bordo mavili tribünler yaptıkları koreografide şampiyon başkanlarını anarken ezeli rakiplerine de göndermelerde bulundu.İşte Trabzonsporlu taraftarların Antalyaspor maçında yaptıkları koreografi;