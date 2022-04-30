Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 günde başaracak...

Süper Lig'de bu akşam Antalyaspor'a karşı şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinde bir ilki başarmak için sahaya adım atacak. Abdullah Avcı, 38 yılda başarılamayanı 535 günde gerçekleştirmiş olacak.

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor maçında sahadan puanla ayrılması halinde biteme 3. hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak olan Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde bordo-mavili takım 38 yıl sonra Şampiyonluk sevinci yaşayacak.



EZELİ RAKİPLERİNE TARİHİ FARK



Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala tarihi fark atmış durumda. Bordo-mavililer en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle 8, Beşiktaş'ın 24 ve Galatasaray'ın da 29 puan önünde yer alıyor.



BAŞARI ABDULLAH AVCI İLE GELDİ



Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresince 5 teknik adamla çalıştı. Göreve ilk başladığı 2017-2018 sezonunu mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ahmet Ağaoğlu, 2018-2019 sezonuna ise Ünal Karaman ile başlangıç yaptı. Deneyimli teknik adam ile ligde 51 maçta çalışan Ağaoğlu yönetimi, 2019-2020 sezonun 17. haftası sonunda kendisiyle yollarını ayırıp, göreve yardımcılarından Hüseyin Çimşir'i getirdi.