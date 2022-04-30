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Trabzonspor - Antalyaspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.

Trabzonspor - Antalyaspor - CANLI SKOR
Ekleme: 30.04.2022 - 20:38 Güncelleme: 30.04.2022 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
3' Gol… Trabzonspor 1-0 Antalyaspor (Cornelius)

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor.

Bordo-mavililerin stadında saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor ve mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlıyor.

İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

Antalyaspor: Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel
Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gönderme içeren koreografi
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Trabzonspor - Antalyaspor - CANLI SKOR
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