Trabzonspor - Antalyaspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.
3' Gol… Trabzonspor 1-0 Antalyaspor (Cornelius)
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor.
Bordo-mavililerin stadında saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor ve mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny
Antalyaspor: Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor.
Bordo-mavililerin stadında saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor ve mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny
Antalyaspor: Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel