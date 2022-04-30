Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-2022 sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğunu resmen ilan etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin hemen ardından Twitter hesabından tebrik mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin hemen ardından Twitter hesabından tebrik mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.