Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.