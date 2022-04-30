Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Domagoj Vida...

Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Siyah beyazlılar, Vida’nın uyluk iç tendonunda ödem tespit edildiğini ve Kayserispor maç kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Siyah beyazlılar, Vida'nın uyluk iç tendonunda ödem tespit edildiğini ve Kayserispor maç kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.



İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:



Futbol takımımızın 29.04.2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç kısmında ağrı ifade eden oyuncumuz Domagoj Vida'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilmiştir. Oyumcumuz müsabaka kadrosuna dahil edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.