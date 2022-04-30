Beklenen gün geldi! İşte Trabzonspor'un şampiyonluğunun hikayesi...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la berabere kalarak şampiyonluğa ulaştı. Sezon başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncülüğünde ve taraftarının büyük destekleriyle yolculuğunu sürdüren Fırtına, sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la berabere kalarak şampiyonluğa ulaştı. Sezon başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncülüğünde ve taraftarının büyük destekleriyle yolculuğunu sürdüren Fırtına, sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Peki; 2021-2022 sezonu şampiyonluğu Trabzonspor'a nasıl geldi? Bordo-Mavililer, nasıl bir süreçten geçti? İşte şampiyon Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi...



Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti.



Sezon başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncülüğünde ve taraftarının büyük destekleriyle yolculuğunu sürdüren Fırtına, sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.



Peki; 2021-2022 sezonu şampiyonluğu Trabzonspor'a nasıl geldi? Bordo-Mavililer, nasıl bir süreçten geçti?



İşte şampiyon Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi...



GİRESUN MAÇIYLA BAŞLADI



Şampiyon Trabzonspor'un hikayesi ilk olarak Giresunspor maçıyla başladı. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Fırtına, Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve serüvenine start verdi.



İLK 13 HAFTA YENİLMEDİ



13 hafta namağlup bir şekilde yoluna devam eden Trabzonspor artık şampiyonluğun sinyallerini iyiden iyiye hissettiriyordu.



Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Bordo-Mavililer, yoluna aynı hassasiyetle devam ederek, 13 maç boyunca yine yenilmeden devam etti.



"TRABZONSPOR ŞAMPİYON"



Böylece artık tüm şehirde, 'Trabzonspor şampiyon' sesleri yükselmeye başladı. Oynadığı oyun ve ligde gösterdiği istikrarla birlikte kendini kanıtlayan bir Trabzonspor gerçeği oluştu.



Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 3-2 mağlup olan Fırtına, rakipleriyle arasında olan puan farkını iyice açmıştı.



Hedefinden şaşmayan Trabzonspor, sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor maçlarını da puan kaybı yaşamadan atlattı.



Ligin sonlarına yaklaşırken, 34. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda taraftarlarının önünde 3-1 yenen Trabzonspor, artık şampiyonluk maçına odaklamıştı.



TARAFTAR VE TAKIM İÇ İÇE



Adana Demirspor maçından alınan galibiyet ve şampiyonluk maçına çıkacak olmanın heyecanı tüm şehri sarmıştı. Yıllar sonra gelecek olan şampiyonluğu taraftarlar, şehirle birlikte yaşıyorlardı.



BEKLENEN GÜN GELDİ



Ve beklenen gün geldi çattı... Trabzonspor, ilk mağlubiyetini yaşadığı Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıktı.



ŞAMPİYON TRABZONSPOR!



Fırtına, sahasında taraftarlarının önünde oynadığı dev şölenin olduğu heyecanlı karşılaşmada 2-2 beraberlikle şampiyonluk hasretine son verdi. Kayıtlara 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor diye geçti...



HASRET SONA ERDİ



Kariyerinde ilk kez şampiyonluğunu yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, sezon başından bu yana oyuncuları ile birlikte bu sinyalleri vermişti. Böylece yıllar sonra büyük Trabzon taraftarının istediği şampiyonluk yaşandı.



Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.



Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.



Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.



