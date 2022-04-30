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2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor

Süper Lig’in 35. Haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor
Ekleme: 30.04.2022 - 22:56 Güncelleme: 30.04.2022 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan bordo-mavililer, 3. dakikada Cornelius'un attığı gol ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıda iki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de istedikleri golü bulamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor devre arasında 1-0 önde gitti.

Uğurcan penaltıyı çıkardı
İkinci yarı ise Antalyaspor hızlı başladı. Akdeniz ekibi 51. dakikada Ndao'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Maçın 56. dakikasında Antalyaspor'un penaltısını Uğurcan Çakır kurtardı ve bordo-mavililere rahat bir nefes aldırdı.

Dorukhan yeniden öne geçirdi.
61. dakikada sahneye çıkan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'u yeniden öne geçiren golü kaydetti.

80. dakikada Wright, attığı golle Antalyaspor'a beraberliği getirdi.

Trabzonspor şampiyon
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu skorla bordo-mavililer, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk
Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Aradan geçen 38 yılın ardından Trabzonspor, mutlu sona ulaştı.
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