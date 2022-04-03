Trabzonspor - Beşiktaş (CANLI SKOR)

Süper Lig'in 31. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanacak. Lider Trabzonspor evinde teknik direktör değişimine giden Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu sezon derbilerde mağlubiyet yüzü görmeyen ve evinde tam 390 gündür yenilmeyen bordo mavililer, Beşiktaş'ı da devirip serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise yeni hocası Valerien Ismael ile ilk galibiyeti tatma peşinde olacak. Mücadele ilk düdüğün çalmasıyla başladı. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. .