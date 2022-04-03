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Trabzonspor - Beşiktaş (CANLI SKOR)

Süper Lig'in 31. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanacak. Lider Trabzonspor evinde teknik direktör değişimine giden Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu sezon derbilerde mağlubiyet yüzü görmeyen ve evinde tam 390 gündür yenilmeyen bordo mavililer, Beşiktaş'ı da devirip serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise yeni hocası Valerien Ismael ile ilk galibiyeti tatma peşinde olacak. Mücadele ilk düdüğün çalmasıyla başladı. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. .

Trabzonspor - Beşiktaş (CANLI SKOR)
Ekleme: 3.04.2022 - 20:34 Güncelleme: 3.04.2022 - 20:37 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

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Trabzonspor - Beşiktaş (CANLI SKOR)
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