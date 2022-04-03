Murat Fırat Altın madalyayı kazandı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli güreşçi Murat, grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi ülkeden Krisztian Istvan Vancza ile karşılaştı.



Macar rakibini 3-1 yenen Murat, büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Böylece Türkiye'nin şampiyonadaki altın madalya sayısı 7'ye ulaştı.



Milli güreşçi, geçen yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya almıştı.



Murat Fırat, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Sebastian Nad'ı 5-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'u 2-0 yenerek finale çıkmıştı.